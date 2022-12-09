Верим в право Украины на защиту, – госпожа США о частом "хлопке" в России
На территории России довольно часто происходит "хлопок", хотя Украина официально не признает атаки по территории страны-агрессора. В США считают, что у Украины есть право на защиту.
Об этом в интервью 24 каналу заявила госпожа США в Украине Бриджит Бринк. Она прокомментировала то, что на территории России происходит "хлопок", когда США предоставляют Украине оружие с условием, что оно будет применено против врага только на украинской земле.
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Бринк прокомментировала "хлопок" в России
Я могу сказать очень четко – мы верим в право Украины на защиту. Защищать свою территориальную целостность и отражать дальнейшую агрессию. Сейчас основная цель моей работы – помочь Украине в том, что она делает,
– сказала госпожа посол США.
Интервью с госпожой посол США в Украине Бриджет Бринк: смотрите видео
Она рассказала, что между США и Украиной ежедневно проходят совещания на уровне министров обороны, начальников штабов, между госсекретарем и премьер-министром. "Это происходит на разных уровнях", – добавила Бринк.
"Каждый день мы думаем о том, как вам помочь защитить себя. Это наша главная работа и задача – поддержка вашей свободы, территориальной целостности и вашего будущего", – резюмировала посол США.
Что известно о "хлопке" в России
- Предыдущие взрывы на территории России раздавались утром 5 декабря. В частности, взрывы прогремели на аэродроме стратегической авиации в Энгельсе и авиабазе Дягилево на окраине Рязани.
- После "хлопка" Россия вдруг решила сократить количество самолетов на аэродроме в Энгельсе. В Кремле традиционно заявили, что существенных последствий для авиации при взрывах не было.
- Россия обвинила Украину в атаке беспилотниками. Но следует обратить внимание, что Энгельс расположен в 600 километрах от Украины. Этот факт может свидетельствовать, что Россия лжет или ее ПВО дырявое. Взрывы в России раздавались перед массированной атакой против Украины.
- Интересно, что все чаще на Западе существует мнение, что Украина может ограничиваться защитой не только на своей территории. В частности, в Германии считают, что Украина может обороняться и на территории России.