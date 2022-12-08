Россияне "кипишуют", хотят переместить технику еще дальше, – Ступак о "хлопке" на аэродромах

8 декабря 2022, 21:56
Читати новину українською

Взрывы на военных аэродромах изрядно всколыхнули россиян. Им рассказывали, что у них лучшее в мире ПВО. А на самом деле – неизвестный дрон пролетает сотни километров и уничтожает стратегические бомбардировщики.

Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, Киев официально не признает, что причастен к этой атаке. Но ничего не опровергает.

К теме Такие инциденты будут увеличиваться, – у Зеленского прокомментировали "хлопок" на аэродромах России

Такой "хлопок" серьезно ударил по самоуверенности оккупантов. Это – действительно красивый удар.

Этот прилет. Он, я уверен, прибил россиян. Их годами кормили, что у них лучшая система ПВО, там настоящие "вундервафли". И тут что-то взлетает с территории Украины, летит 600 – 700 километров и попадает точно в цель,
– отметил Ступак.

Россияне уже паникуют из-за таких взрывов

Как отмечает Ступак, пока россияне не выяснят, что это вообще прилетело, как это произошло и как этому противодействовать, они будут вынуждены переместить свои стратегические бомбардировщики в другие места.

Болезненный удар для россиян – Ступак о взрывах на аэродромах: смотрите видео

В российских пабликах в соцсетях уже в панике пишут, что нужно расселить проживающих вблизи аэродромов людей, устроить массовые проверки и организовать мобильные патрули. Понятно, что эта атака стала особенно болезненной для оккупантов.

Этот удар без преувеличения был действительно болезненным для россиян. Они будут долго выяснять, что это за история. А такие самолеты тяжело восстанавливать. Они еще советские. Его нужно снять с боевых задач, увезти в ангар. Думаю, что как минимум месяц он там будет находиться. А это мы еще не знаем, какие там повреждения внутри. Поэтому, возможно, и 2-3-4 месяца,
– подчеркнул Ступак.

Взрывы на аэродромах в России: коротко

  • В течение 5 – 6 декабря на российских аэродромах было очень неспокойно. Известно, что 5 декабря "хлопок" произошел на аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской области. Уже 6 декабря взрывы были слышны на аэродроме близ Курска, где горел нефтенакопитель, и в Брянской области.
  • Россияне сразу обвинили Украину в атаке беспилотниками. В результате атаки удалось повредить два стратегических бомбардировщика Ту-95 на "Энгельс-2", топливозаправщик и еще один стратегический бомбардировщик Ту-22М3 в "Дягилево".
  • После такого "хлопка" россияне начали перебрасывать самолеты с этих аэродромов.

 

Автор: Петро Синєокий