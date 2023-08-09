Начался "сезон грибов", – ведущая 24 Канала высмеяла попытки россиян замолчать взрывы под Москвой
В Сергиевом Посаде Московской области 9 августа начался "сезон грибов". Он внезапно "вырос" на местном Загорском оптико-механическом заводе. Хотя российские пропагандисты изо всех сил убеждают, что ничего страшного не случилось.
Как заметила ведущая 24 Канала Анастасия Норицина, взрыв на тамошнем заводе в Московской области был такой силы, что на видео и фото в соседних домах выбило окна. А количество пострадавших уже составляет по меньшей мере 40 человек.
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Пропагандисты рассказывают, что ничего особенного не произошло
Сначала среди местных СМИ и телеграм-каналов распространялись разные версии, что действительно произошло в Сергиевом Посаде. Там предполагали, что взрыв могли вызвать неизвестные беспилотники. Была и версия о взрыве на котельной.
Норицина высмеяла отмазки российских пропагандистов по поводу взрывов под Москвой: смотрите видео
Одна из главных пропагандисток Ольга Скабеева в эфире российского телевидения вообще начала опровергать информацию о взрыве на заводе. Оказывается, это всего лишь был "склад с фейерверками". Потому и взрывной "гриб" был настолько велик.
Конечно, это был состав с пиротехникой… Точно не беспилотник. Интересно, почему тогда один "отважный" россиянин решил показать, что там вообще было. Он обнародовал фото. И почему-то там на территории лежат такие боеприпасы,
– заметила Норицына.
Вещь, похожая на боеприпас, которую нашли вблизи места взрыва / Скриншот 24 Канала
Взрывы под Москвой: коротко
- В городе Сергиев Посад, расположенный в Московской области, 9 июля раздался мощный взрыв. Он расположен в 70 километрах от столицы. Очевидцы сообщали, что взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе.
- Известно, что предприятие входит в холдинг "Швабе" государственной корпорации Ростех. Оно является одним из ведущих разработчиков и производителей оптико-электронных приборов, которые используют российские силовые структуры и армия. там изготовляли оптические прицелы, тепловизоры, головки самонаведения ракет, приборы ночного видения и т.д.
- Кроме этого, в Москве также заявили об "атаке" беспилотников. Один летел близ Домодедово, другой – в район Минского шоссе. Оккупанты сразу начали отчитываться, что будто бы все сбили.