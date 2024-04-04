Не только из-за "неизвестных украинских супертехнологий": почему Россия массово пропускает дроны

Украина продолжает мощно атаковать военные объекты на территории России. Есть достаточно простая причина, почему силам ПВО оккупантов часто не удается уничтожать беспилотники.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, заметив, что в России уже неоднократно случались взрывы на нефтеперерабатывающих заводах и других военных объектах. И страна-агрессор продолжает пропускать эти удары.

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Как Украине удается обойти российскую ПВО

Как отметил Катков, в этом случае все же не стоит искать ответы в каких-то "неизвестных украинских супертехнологиях". Хотя наши военные делают фантастическую работу. На самом деле причина, почему удается обходить российскую ПВО значительно проще.

С начала полномасштабной войны оккупанты свезли огромное количество ПВО именно на фронт. А этих средств в целом не так и много, учитывая территорию России.

В России все средства ПВО сейчас сконцентрированы во фронтовой, прифронтовой и пограничной зоне – там Белгород, Курск. Когда были удары по "Москва-сити" в 2023 году, то они стянули туда арктические ЗРК. Они имеют характерную белую окраску. Это прямо свидетельствует, что не так много этих средств они и имеют,

– отметил Катков.

Им не хватает систем, чтобы прикрыть все не то, что военные объекты, а все важнейшие объекты по территории России. Также, вероятнее всего, Кремль не рассчитывал, что Украина сможет произвести дроны с дальностью поражения на более 1000 километров.

Теперь они декларируют, что скопируют украинские мобильные группы ПВО. Поставят пулеметы на пикапы или зенитки на грузовики и будут пробовать что-то перехватить. Но здесь география России играет против нее. Огромное пространство и огромное количество объектов. Чтобы прикрыть их мобильными группами, то нужно ресурсов, возможно, на стотысячную группировку,

– сказал Катков.

Взрывы в России: кратко