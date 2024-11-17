Вероятный "хлопок" произошел в Ростове: там слышали взрывы

В российском Ростове-на-Дону днем неспокойно. Тамошние жители жалуются на взрывы и падение обломков.

Благодаря усилиям наших защитников граждане страны-агрессора хотя бы на долю секунды имеют уникальную возможность побывать на месте украинцев, которые каждую ночь вынуждены прятаться в укрытиях от массированных воздушных атак врага, передает 24 Канал.

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Громко в Ростове

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил днем, что местные жители Ростова жалуются на взрывы. В частности, их слышали в районе ЖК "Западная резиденция". Россияне пишут о работе ПВО и падении обломков. Ждем более подробную информацию о последствиях атаки беспилотников.

К слову, ночью украинские дроны впервые атаковали Удмуртию. Там был нанесен удар по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", где производят ЗРК "Тор". Прилетело по цеху, где изготавливают беспилотники. Местные жители сообщили, что в Ижевске под производство дронов было переоборудовано три торговых центра.

Напомним, что расстояние от границы Украины до Ижевска – более 1300 километров.