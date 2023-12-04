В Ростове снова громко: россияне жалуются на новые взрывы
4 декабря 2023, 17:34Читати новину українською
Несмотря на зиму, в России продолжает цвести "хлопок". Собственно, западнее Ростова местные жители слышали взрывы.
Об этом сообщают российские СМИ. Местные власти "фантазируют" о ПВО, информирует 24 Канал.
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Снова слышны взрывы в России
В понедельник, в 15:10, росСМИ сообщают о громких взрывах к западу от Ростова. В российских телеграм каналах подписчики сообщали о третьем взрыве.
Губернатор города Василий Голубев заявлял о задействованных системах ПВО.
По его словам, они отрабатывают по целям за пределами их региона – в соответствии с задачами спецоперации. Голубев призвал жителей сохранять спокойствие.
Взрывы в России: последние новости
- 16 ноября россияне жаловались, что, мол, на их Волгоградщине горит военный объект после того, как над ним ночью летал беспилотник. В ГУР намекнули, что россияне лишились одного из складов боеприпасов и оружия. Местные власти в России заявили, что на территории воинской части у поселка Котлубань только произошел пожар и вроде бы никаких повреждений нет.
- В Смоленской области в ночь на 27 ноября раздались взрывы. Россияне волновались, что их область якобы атаковали дронами. Согласно источникам 24 Канала в разведке это была спецоперация ГУР МО.
- Вечером 26 ноября беспилотники атаковали Россию. Российские пропагандисты утверждали о якобы успешном сбивании, но заметили, что дроны не походили на те, которые уже раньше к ним прилетали.