Несмотря на зиму, в России продолжает цвести "хлопок". Собственно, западнее Ростова местные жители слышали взрывы.

Об этом сообщают российские СМИ. Местные власти "фантазируют" о ПВО, информирует 24 Канал.

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Снова слышны взрывы в России

В понедельник, в 15:10, росСМИ сообщают о громких взрывах к западу от Ростова. В российских телеграм каналах подписчики сообщали о третьем взрыве.

Губернатор города Василий Голубев заявлял о задействованных системах ПВО.

По его словам, они отрабатывают по целям за пределами их региона – в соответствии с задачами спецоперации. Голубев призвал жителей сохранять спокойствие.

Взрывы в России: последние новости