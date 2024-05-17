На Севастополь летело "много беспилотников": в городе были проблемы со светом

В аннексированном Крыму для россиян не бывает спокойной ночи. Российские захватчики ночью 17 мая жаловались об атаке неизвестных беспилотников на Севастополь.

Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, местные жители Севастополя говорят, что в населенном пункте работала ПВО оккупантов, передает 24 Канал.

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В Севастополе ночью было неспокойно

О взрывах в Севастополе телеграм-каналы начали сообщать в 01:38. До этого так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев писал, что в городе отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, также используют и стрелковое оружие.

По данным прихвостня Путина, в Севастополе уже якобы "несколько объектов уничтожено, а убытков для гражданской инфраструктуры – нет".

В то же время местные жители писали, что сирену в Севастополе, чтобы оповестить граждан о тревоге, россияне не включали. Также очевидцы отмечали, что в небе было "много дронов", а после взрывов в городе начались проблемы со светом.



В Севастополе люди жаловались на отключение света / Фото из российских телеграм-каналов

Далее стало известно, что в Балаклаве также исчез свет, хотя на улице фонари все еще горели. Кроме того, света также не было в части Балаклавы, но и в отдельных районах Севастополя.



В Балаклаве тоже не было света / Фото с российских телеграм-каналов

В сети также писали, что, по предварительной информации, целью атаки является и Балаклавская ТЭС. Стоит отметить, что взрывы в Севастополе продолжали раздаваться и по состоянию на 02:24.

В конце концов так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что частичное отключение света связано с отключением части оборудования подстанции "Севастополь". На подстанцию якобы упали обломки сбитых БПЛА.

По данным оккупанта, после "отражения дроновой атаки" специалисты начнут восстановление энергоснабжения.

В Севастополе недавно раздавались взрывы