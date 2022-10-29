Севастополь под "атакой дронов": все, что известно о свежем "хлопке" в оккупированном Крыму

Оккупанты на полуострове Крым в это утро очень активно суетились. Они сообщили о якобы атаке дронами, что сильно напугало местных жителей.

Неспокойно в Севастополе было с самого утра, рассказывает 24 канал. Жителей разбудили звуки взрывов. Впоследствии местные паблики сообщили об атаках беспилотниками бухты.

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Сообщалось о работе ПВО

Поскольку жители Севастополя начали суетиться, то в пабликах очень быстро распространилась информация об отражении атаки дронов. Их якобы сбивали с помощью кораблей в Севастопольской бухте, сообщил "губернатор" Михаил Развожаев. Он призвал не беспокоиться и отметил, что в результате атаки не пострадал ни один объект. Прозвучало также традиционное "все под контролем".

С самого утра в Севастополе раздавался "хлопок": смотрите видео

Как бы там ни было, но переполох таки был. Прежде всего, перекрыли рейд Севастопольской бухты. Обратим внимание, что он обеспечивал связь между северной и южной частями города. Также поступила информация о том, что через нее не проходят ни катера, ни паромы. Позже "власти" Севастополя сообщили, что между районами можно будет передвигаться автобусами.

Вскоре тот же Развожаев сообщил, что все БпЛА, которыми атаковали город, якобы удалось сбить силам ПВО. Более того, они еще и смогли уничтожить беспилотный наводчик на цели. И он в очередной раз подчеркнул, что обошлось без попаданий.

Оккупанты отчитались об уничтожении всех БпЛА: смотрите видео

Чтобы вы понимали, россияне на фразе "уничтожили все беспилотники" пошли гораздо дальше. Как уверяют они, по предварительной информации, удалось снять на видео уничтожение подводного дрона.

Россияне якобы уничтожили дрон под водой: смотрите видео

Жители рассказывают о попадании

В то же время жители города работают не в пользу оккупантов. Они уже выложили в сеть множество видео. На одних можно увидеть работу ПВО, на других – последствия попадания. Вот на этом ролике можно увидеть, что густой дым окутал здание, которое стало мишенью. Традиционно ничего не произошло, правда?

Жители показали объект, который подвергся попаданию: видео

Могло взорваться вражеское судно

Сергей Стерненко также выложил в телеграмме видео. Как отмечает он, его могли снять на месте взрыва в бухте Севастополя. Там базируются российские военные суда.

Активист отметил, что пока не будет распространять информацию о вероятном поражении. Он добавил, что следует дождаться данных разведки или от украинцев, проживающих в городе.

Камеры зафиксировали мощный взрыв в Севастополе: смотрите видео

К слову, были и те, кто собственноручно пытался попасть в дрон. Да, в городе прозвучал ряд выстрелов. Как можно понять из видео, по ним стреляли из огнестрельного оружия. А настроение россиян четко иллюстрирует эта реплика:

Ой, сейчас в машину попали. Ой, мужчина из машины (оружие – 24 канал) достал, е***ь. Е****ться н***й: один в машину стреляет, другой – из машины,

– комментирует потрясенный голос за кадром.

Россияне из огнестрельного оружия атаковали дроны: видео

А вот вам и реакция россиян на взрывы в Севастополе. Жалелись они все, что не смогли выспаться. А мы только можем сказать, что это были только цветочки, так что пусть не расслабляются.



Оккупанты жалуются на утренний "хлопок" в Севастополе / Скриншот

К слову, активист Сергей Стерненко выложил в сети кадры с последствиями таких попыток попасть по дронам. На них можно увидеть разбитые окна в домах и потрепанные стены.

Последствия утренней стрельбы в Севастополе / Фото из телеграма Стерненко

Россияне уже нашли американский след

Не обошлось и без упоминания американских дронов. Якобы они работали совместно с украинскими. Так, в момент атаки в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем находился стратегический дрон-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk. Оговоримся, что это действительно так и это подтверждают данные Flightradar24.

Но это не является чем-то странным, ведь эти беспилотники патрулируют пространство вокруг территории нашего государства еще задолго до полномасштабного вторжения. Поэтому и на этот раз дрон залетел в нейтральное воздушное пространство, чтобы зафиксировать, какая ситуация в регионе.

Оккупанты же убеждены, что миссия американского БпЛА заключалась в разведке, где же расположена российская ПВО. Якобы атаку совершили для того, чтобы ее рассекретить. После чего США будут знать уязвимые места защиты российской армии.

В ОК "Юг" иронически прокомментировали взрывы

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона прокомментировала ситуацию в Севастополе. Она отметила, что это их зона ответственности, поэтому в командовании внимательно следят за всем, что там происходит.

Гуменюк отметила, что сейчас готовится официальный ответ, который будет подкреплен фактами. В то же время пошутила, что над бухтой пролетали те самые "боевые комары, которые так беспокоят российские власти".

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