Забыли и отказались: россиянам в отчаянии пришлось запускать флешмоб "Шебекино – это Россия"

Пока губернатор Белгородщины называет ситуацию в регионе "тревожно", жители Шебекино запустили флешмоб. Россияне требуют СМИ и власти обратить внимание якобы на "постоянные обстрелы".

Флешмоб начали распространять в российских соцсетях, в том числе в разных телеграм-каналах. Жители Шебекино жалуются, что о них якобы забыли и вычеркнули из карты России, сообщает 24 Канал.

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"Шебекино – это Россия"

Россияне начали в сети скулить, что город якобы ежедневно страдает от обстрелов, а власти никак не реагируют. Потому местные стали призывать присоединиться к флешмобу под названием "Шебекино – это Россия". Интересно, что даже в своих требованиях россияне противоречат сами себе. Сначала они заявили, что "упрекают федеральные каналы, потому что они вспоминают город лишь минуту за выпуск новостей". Кроме того, жалуются, что даже СМИ Белгородской области о них забыли, лишь иногда публикуют заявления губернатора.

Позже в сети начали оправдываться, что никаких "нареканий" на власть нет, а стремятся лишь привлечь внимание в информационном поле. Вместе с тем, россияне жалуются, что из Шебекино производят "серую зону", а у местных создается впечатление, что якобы город "вычеркнули из карты России".

Помогите нам информационно, помогите нам показать, что мы здесь, что мы крепимся и поминутно находимся под обстрелом. Из нас хотят сделать серую зону, запугать и выгнать из своей земли!

– жалуются жители Шебекино в сети.



Пример постеров, распространяющих россияне / фото из соцсетей

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