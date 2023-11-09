По меньшей мере 5 офицеров высшего командного состава ликвидированы, – Данилов об ударе по Скадовску
Утром во временно оккупированном Скадовске раздались взрывы. Уже есть предварительные данные по ликвидированным оккупантам.
Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что взрывы в Скадовске были очень неприятны для россиян. Там удалось ликвидировать ряд офицеров высшего командного состава.
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Какие последствия взрывов в Скадовске
Как отметил Данилов, сейчас известно о по меньшей мере 5 уничтоженных оккупантах из высшего командного состава. В здании также находился и младший командный состав и рядовые. Поэтому очевидно, что удалось ликвидировать большое количество оккупантов.
Украина активно работает над тем, чтобы полностью освободить все свои территории. Работа продолжается ежедневно по разным направлениям.
Работаем и в направлении Крыма, и в направлении Черноморского флота. Все это каждый день прорабатывается. Каждый день приближает нас к победе. Хочу обратиться ко всем. Все ждали скорую победу на суходоле. Все ожидали, что будет чудо и через день – два сделаем это все. Но это очень тяжело быстро сделать с учетом того, какая у нас протяженность фронта,
– рассказал Данилов.
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Впереди еще много тяжелой и кропотливой работы для достижения победы. Главное сейчас – не падать духом и не верить в разные российские фейки, которые распространяют с целью расшатать ситуацию в стране.
Война длится долго. Есть психологическая усталость у людей, но мы должны держаться. Должны быть вместе. Если каждый сам по себе будет действовать, то ничего хорошего не будет,
– отметил Данилов.
Взрывы в Скадовске: коротко
- 9 ноября стало известно о взрывы во временно оккупированном Скадовске Херсонской области. Прилеты были примерно в половине десятого утра.
- Российские пропагандисты рассказывали о работе ПВО. Потом появилась информация, что удалось поразить базу, на которой находился личный состав оккупантов.
- Уже впоследствии обнародовали фотографии с места событий. Здание, где находились оккупанты, почти уничтожено.