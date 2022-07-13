Потери врага значительны, – Соболевский раскрыл детали мощных авиаударов в Херсонской области
Украинские защитники продолжают мастерски наносить урон российским врагам, используя для этого огненное поражение по вражеским складам боеприпасов.
В Херсонской области известно о значительных потерях врага после того, как украинская авиация уничтожила российский склад боеприпасов. Об этом 24 канала рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
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По его словам, уже есть информация, что еще одна российская колонна двигалась сегодня от Крыма.
Это попытка компенсировать потери, которые наносят наши ребята за последние дни. А именно восстановить запасы их боекомплектов для РСЗО. Все то, что было уничтожено,
– рассказал Юрий Соболевский.
О звуках автоматных выстрелов в Херсоне
Первый заместитель главы Херсонского облсовета сообщил, что сообщения об автоматных выстрелах они получают очень часто. После этого происходит проверка информации и выяснение, пострадали ли среди нашего населения. Пока таких подтверждений не было.
"Люди сбрасывают нам аудиозаписи с выстрелами. То есть это происходит постоянно", – добавил Соболевский.
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- Украинские спецназовцы провели уникальную операцию по освобождению пленных на оккупированной территории. Благодаря удачным действиям украинских военных из плена были освобождены пять человек. Секретная тюрьма россиян была расположена в одном из сел Херсонской области вдали от линии фронта.
- Как сообщили в оперативном командовании "Юг", ночью в Бериславском районе Херсона пыталась действовать враждебная диверсионно-разведывательная группа. Она состояла ориентировочно из 10 оккупантов. Наши герои встретили врага огнем. россиянам пришлось спасаться бегством.