Там изготавливают Су-25 и не только: в ЦПД подтвердили удар по Смоленскому авиазаводу в России

В Смоленской области России в ночь на 21 декабря прогремели взрывы. Под удар дронов попал авиационный завод, который является важным объектом врага. Там, в частности, изготавливаются и модернизируются самолеты российской армии.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко. Взрывы в Смоленске слышали около полуночи. Местные жители сообщали, что над городом произошло много мощных "хлопков" возле НПЗ "Ярцево" и авиазавода.

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В России атакован важный авиационный завод

Смоленский авиационный завод имеет для россиян важное значение, ведь отсюда в армию поставляются новые, обновленные и отремонтированные самолеты военного назначения, в частности штурмовики Су-25.

По словам Андрея Коваленко, работники авиационного завода обеспечивают капитальный ремонт и техническое обслуживание вражеской техники, что позволяет сохранять ее боеспособность.

Также Смоленский авиационный завод тесно связан с другими предприятиями оборонного комплекса России. Он поставляет им компоненты. К тому же, объединяясь с другими заводами, он участвует в создании современных авиационных систем.

Каждый удар по такому заводу будет разрушать способность России поддерживать собственную авиацию в боеспособном состоянии,

– написал глава ЦПД.

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