В оккупированном Токмаке сообщают о мощных взрывах: "Атеш" говорит о "прожарке" россиян

На территории Запорожской области прогремели взрывы 9 апреля. Их было слышно в районе временно оккупированного Токмака.

Предварительно, наши защитники попали в расположение российских террористов. Куда именно – пока неизвестно.

Обратите внимание Враг разместил там ремонтную базу военной техники, – Федоров о новом "хлопке" в Мелитополе

В Токмаке раздавались мощные взрывы

Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, 6 громких взрывов прогремели в районе временно оккупированного Токмака.

Наша ива кацапов бьет,

– пошутил городской голова.



Место, где раздавались взрывы на Запорожье / Карта

Партизанское движение "Атеш" сообщает, что в Токмаке "очень хорошая прожарка оккупантов".

Что ж, столь хорошие новости очень радуют украинцев. Надеемся, российские захватчики понесли безумные потери как в живой силе, так и технике.

На Запорожье за две недели уничтожили 15 расположений оккупантов

До этого Федоров рассказывал, что в Запорожской области за две недели уничтожено более 15 расположений оккупантов – из них 7 в Мелитополе. Взрывы дважды раздавались на аэродроме и трижды на локомотивном депо.

Другие расположения были уничтожены в Федоровке, Веселом, вблизи Токмака, Верхнего Токмака, Мирного и Молочанска.

Кстати, в общем "вторая армия мира" уже потеряла 178 150 оккупантов. Потери в технике: