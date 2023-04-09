В оккупированном Токмаке сообщают о мощных взрывах: "Атеш" говорит о "прожарке" россиян
Источник:Иван Федоров
На территории Запорожской области прогремели взрывы 9 апреля. Их было слышно в районе временно оккупированного Токмака.
Предварительно, наши защитники попали в расположение российских террористов. Куда именно – пока неизвестно.
Обратите внимание Враг разместил там ремонтную базу военной техники, – Федоров о новом "хлопке" в Мелитополе
В Токмаке раздавались мощные взрывы
Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, 6 громких взрывов прогремели в районе временно оккупированного Токмака.
Наша ива кацапов бьет,
– пошутил городской голова.
Место, где раздавались взрывы на Запорожье / Карта
Партизанское движение "Атеш" сообщает, что в Токмаке "очень хорошая прожарка оккупантов".
Что ж, столь хорошие новости очень радуют украинцев. Надеемся, российские захватчики понесли безумные потери как в живой силе, так и технике.
На Запорожье за две недели уничтожили 15 расположений оккупантов
До этого Федоров рассказывал, что в Запорожской области за две недели уничтожено более 15 расположений оккупантов – из них 7 в Мелитополе. Взрывы дважды раздавались на аэродроме и трижды на локомотивном депо.
Другие расположения были уничтожены в Федоровке, Веселом, вблизи Токмака, Верхнего Токмака, Мирного и Молочанска.
Кстати, в общем "вторая армия мира" уже потеряла 178 150 оккупантов. Потери в технике:
- танков – 3 636 единиц,
- боевых бронированных машин – 7 024 единиц,
- артиллерийских систем – 2 740 единиц,
- РСЗО – 533 единиц,
- средств ПВО – 282 единицы,
- самолетов – 307 единиц,
- вертолетов – 292 единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 312 единиц,
- крылатых ракет – 911 единиц,
- кораблей – 18 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 602 единиц,
- специальной техники – 309 единиц.