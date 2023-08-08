Это не случайность, – Клочок предположил причину взрывов в порту Турции
7 августа в Турции в момент погрузки одного из судов зерном раздался взрыв. Инцидент, учитывая его мощность, не мог быть вызван только детонацией зерновой пыли.
Об этом 24 Каналу сказал руководитель аналитического центра "Башня" Валерий Клочок. Детонация зерновой пыли не могла бы повлечь за собой разрушение 13 элеваторов из 16.
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"Говорить о том, что это случайность – довольно сложно. Плюс к этому, вчера произошел пожар на одном из химзаводов в Турции, тоже очень мощный. Все это напоминает довольно странную историю и больше похоже на диверсии", – сказал аналитик.
Эрдоган сотрудничает с Россией
Имея возможность контролировать пролив Босфор и Дарданеллы, Реджеп Эрдоган активно сотрудничает с Россией, помогая ей продавать нефтепродукты контрабандным путем.
"Только в июле через пролив Босфор прошло около 200 танкеров российской нефти на сумму 12 – 13 миллиардов долларов, большое количество этой нефти продавалось серым способом, в частности ее перегружают в международных водах для Греции, и конечно, это участникам рынка не очень нравится", – объяснил Валерий Клочок.
Он убежден, что ситуация с зерновым соглашением имеет подобную почву.
К взрывам в Турции может быть причастна Россия: смотрите видео
Это выгодно России и Турции
История со взрывом на элеваторах в порту в Турции довольно странная и будет иметь продолжение.
"Кто конкретно за этим стоит, – сказать тяжело, но я не верю, что Россия там не побегала. Вся эта ситуация выгодна сейчас и России, и Турции для восстановления зернового коридора и продления контрабанды зерна и нефти через пролив Босфор", – подчеркнул аналитик.
Что известно о взрывах в Турции
- В турецком порту Дериндже на Севере страны 7 августа прогремел мощный взрыв. Это произошло, когда там загружали судно с зерном. Известно, что в результате этого взрыва пострадали 10 человек, 2 из них – в тяжелом состоянии.
- В тот же день в турецкой провинции Текирдаг вспыхнул мощный пожар на химическом заводе. Местные жители слышали, как на территории предприятия раздались взрывы. На место пожара сразу выехали спасатели, начавшие работать над его ликвидацией.
- Представитель главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Украина проверит всю информацию о взрыве на элеваторах. Предполагают, что к взрывам может быть причастна Россия. В разведке подчеркнули, что Турция является страной, активно занимающейся вопросом зернового соглашения. В частности, именно правительство этой страны больше всего призывает Владимира Путина возобновить поставки украинского зерна.