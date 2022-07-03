По Белгороду запустили ракеты "Панцирь", их на вооружении Украины нет, – Казанский

В российском Белгороде, который недалеко от украинской границы, снова случился "хлопок". Местные жаловались на громкие "хлопки" над городом.

Конечно, все вернули так, будто это Украина их обстреливает. Блогер Денис Казанский иронически высмеял этот бред, назвав провокацией.

К слову Жители Белгорода жалуются на громкие "хлопки": над российским городом – тучи дыма

Очевидно, что это просто провокация и ложь. На самом деле сдетонировал российский склад боеприпасов, а уже от него снаряды улетели в пустые дома, где не было никаких жителей. А российские власти заплатили специально наемным актерам, чтобы они притворились убитыми и ранеными от взрывов,

– иронизирует он.

Именно такие оправдания своих обстрелов и обвинения раздаются каждый раз в сторону Украины. На самом же деле военные преступления совершает Россия.

Ракеты "Панцирь", которых нет в Украине

Доказательством российской лжи на этот раз стало то, что у пострадавших в результате ночных обстрелов зданиях Белгорода застряли фрагменты российского ЗРПК "Панцирь С1". Суть в том, что на вооружении у Украины такой техники нет.

Украина имеет установки "Панцирь" только в виде трофеев, то есть захвативших у врага. Ты такие системы оказались у нас в марте 2022 г. после вторжения российских войск. Их изучали наши специалисты.

Это означает, что погибшие жители Белгорода, которых сейчас 5, стали жертвами своих же военных.

Казанцев предполагает, что у российских военных что-то не туда сработало и ракеты улетели совсем не туда, куда планировалось. Это уже было во временно оккупированном Алчевске.

Оправдание власти

Поняв, что "спалились", российские пропагандисты сразу опубликовали так называемое объяснение от власти Белгорода.

Мол, снаряд, застрявший в кондиционере многоквартирного дома города – это просто осколок ракеты ПВО. Учитывая, что россияне не мыслят критически, а просто слушают свою власть, то им такого оправдания достаточно. Конечно, подумать, что их обстреливает собственная армия – это просто абсурд. Что ж, к реальности придется привыкать еще долго.

ВСУ стреляют по военным объектам

Украинские военные никогда не выпускают ракеты по мирным людям, гражданским объектам и всему, что может нанести вред обычным жителям. Наши военные разбивают склады врага, командные пункты, уничтожают технику и личный состав российских оккупантов. К примеру, в Генштабе рассказывали, что наши воины на Востоке уничтожили вражеский склад боеприпасов.

А 28 июня воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка похвастались своими успехами в уничтожении врага. В этот раз украинский огонь накрыл российскую минометную секцию. В результате враг лишился своего боекомплекта.

Иногда создается впечатление, что нам в борьбе с захватчиками помогают более высокие силы. И вот российские военные понесли потери во временно оккупированном Мелитополе. С бронепоездом захватчиков произошла неприятность – он сошел с рельсов. Это подтвердил мэр временно оккупированного города Иван Федоров.

Как взрывается в Белгороде: смотрите видео