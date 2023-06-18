Часть Брянщины осталась без света: оккупанты поют о дроновой атаке
В одном из городов Брянской области пропал свет. Оккупанты заявляют, что там произошла атака беспилотников.
Об этом рассказали в ряде российских телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал. Пострадавших в результате инцидента якобы не было.
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На Брянщине исчез свет
По словам российских пропагандистов, беспилотники якобы атаковали электрическую подстанцию в Брянской области. Инцидент произошел ночью 18 июня.
Речь идет о подстанции Марицкая, которая расположена недалеко от Севска. Ее якобы повредили 2 беспилотника:
- Первый дрон сбросил боеприпас около 23:00. В результате взрыва повредился силовой кабель.
- Через час подстанцию атаковал еще один беспилотник самолетного типа – боеприпас, сброшенный с БпЛА, повредил переключатель линии.
В результате город Севск и еще 9 других российских населенных пунктов остались без света.
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Кратко о "хлопке" в России
- В Володарском районе Брянска 18 июня вспыхнул масштабный пожар в недостроенном военном госпитале для ветеранов. Одной из возможных причин пропагандисты называют диверсию. Однако следует отметить, что губернатор региона Александр Богомаз даже не прокомментировал этот инцидент.
- В свою очередь, поздно ночью 16 июня в Курске "хлопок" расцвел на складе с пухом. Там горел склад текстильного предприятия "Бел-Поль". Площадь возгорания составила ориентировочно 2 тысячи квадратных метров.
- Перед пожаром неподалеку от Курска якобы также произошел "хлопок" – неизвестный беспилотник атаковал башню связи в поселке Красниково Курской области.
- Днем ранее в центре Москвы произошло возгорание в здании общественной палаты и аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка.
- Тогда же российские паблики сообщали о взрыве в Краснодаре. Однако местные власти не предоставили никакой информации о причине звуков.