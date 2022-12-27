Небо в дыму и шум от вертолетов: шокирующее видео первых взрывов в Чернобаевке

11 ноября знаменитая Чернобаевка наконец-то вернулась под украинский контроль. Однако с начала войны на территории местного аэродрома постоянно раздавались мощные взрывы.

На видео, опубликованном главой Николаевской ОВА Виталием Кимом, были сняты обстрелы по состоянию на 2 марта. Автор видео отмечает, что в районе аэродрома Чернобаевки взрывы были слышны с 5 часов утра.

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В небе стоял столб дыма

Во время обстрелов аэродрома в воздух поднялся вертолет. А небо над Чернобаевкой окутал густой и черный столб дыма.

Также на видео зафиксировали, как вечером в районе военного аэродрома виднелись мощные вспышки от взрывов.

Первые взрывы в Чернобаевке: смотрите видео

Напомним, что в Чернобыевке есть аэродром, который россияне обустроили под свою базу. Впервые украинские защитники ударили по нему 27 февраля. Им удалось уничтожить многие российские авиации и техники.

Чернобаевка находится севернее Херсона и во время оккупации была последним населенным пунктом вдоль стратегически важного для захватчиков автодороги М14.

Где расположена Чернобаевка: карта

Ситуация в Херсонской области: коротко