"Хлопок" пришел ночью в Донецк: оккупанты жалуются на прямое попадание в "администрацию"

Во временно оккупированном Донецке поздно вечером 19 октября прогремели взрывы. Оккупационные власти заявили о "попадании в администрацию".

К оккупантам пришел "хлопок"

Громко было в Ворошиловском районе города. Об этом сообщили местные телеграм-канал, пишет 24 канал.

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Местные жители жалуются, что "хлопок" был очень громким. От него в некоторых домах тряслись окна. Большинство населения услышали 2 звука взрыва. На видео с места происшествия видно, что в небо поднялся маленький столб дыма.

Кстати, после "хлопка" в Донецке случились перебои с интернетом.

Так называемая "власть" оккупированного города заявила о "прямом попадании в администрацию".

В Донецке прогремели взрывы: видео

"Хлопок" расцвел в Донецке / Фото местных телеграм-каналов

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Зеленский призвал украинцев выехать из оккупации

В традиционном вечернем обращении за 19 октября президент Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированных территорий попытаться уехать оттуда. В ближайшее время россияне планируют мобилизовать в свое войско еще больше мужчин, так что оставаться там – опасно.

Если возможности уехать нет, то избегайте мобилизации. Если вас заберут в оккупационное войско, придите на позиции ВСУ и сдайтесь.

ВСУ уничтожают врага

"Хлопок" довольно часто путешествует на временно оккупированных территориях. Он наведывается на военные базы и склады российской армии. Так что враг постоянно теряет бойцов и технику. По состоянию на 20 октября ВСУ ликвидировали уже 66 650 российских оккупантов. Только за минувшие сутки на "концерт Кобзона" отправились 370 захватчиков.

Кроме того, наши военные за один день уничтожили 13 российских танков, 20 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, вертолет, 25 БпЛА, 6 крылатых ракет и т.д.

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