Это самый болезненный удар для России, – военный обозреватель об уничтожении "Калибров" в Джанкое
Во временно оккупированном Крыму 20 марта прогремела серия взрывов. "Хлопок" посетил Джанкой, где хранились ракеты "Калибр".
Такую информацию 24 Каналу прокомментировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, поврежденные ракеты оккупанты уж точно не смогут использовать для запуска по территории Украины.
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Россияне в отчаянии
Александр Коваленко объяснил, если сравнивать с БпЛА, то уничтожение таких ракет как "Калибр", которые являются дефицитными в России, действительно отразится на мощностях оккупантов.
Это достаточно серьезные потери,
– убежден он.
По его мнению, совсем неважно, были ли ракеты в результате "хлопка" полностью уничтожены или частично повреждены. Их все равно потом нельзя будет использовать.
"Уничтожение или повреждение – это фактически также уничтожение", – добавил он.
Коваленко отметил, что в любом случае оружие становится небоеспособным.
оккупанты имеют ресурсы, но не могут их использовать
Военно-политический обозреватель пояснил, что на видео виден взрыв именно в результате уничтожения БПЛА.
"О детонации боекомплекта – это уже другой вопрос", – подчеркнул он.
По его словам, последние события в Крыму – болезненный удар по россиянам, которые находятся у границы с Украиной на аэродромах.
"У них безграничный ресурс бомб, но применять бомбы они не могут, потому что для этого нужно заходить в воздушное пространство Украины", – отметил он.
Коваленко добавил, что это приведет к уничтожению их истребителя или фронтового бомбардировщика.
"Хлопок" в Джанкое: коротко
- Ориентировочно в 20:50 20 марта во временно оккупированном Джанкое раздались взрывы. Местные жители начали сетовать из-за звуков дронов, а затем взрывы и автоматные очереди.
- Пропагандисты сразу писали о якобы работе ПВО, это подтвердил так называемый советник коллаборанта Сергея Аксенова Олег Крючков.
- Впоследствии украинские разведчики сообщили, что в результате "хлопка" в Джанкое уничтожены российские ракеты "Калибр НК".