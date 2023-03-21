Это самый болезненный удар для России, – военный обозреватель об уничтожении "Калибров" в Джанкое

Во временно оккупированном Крыму 20 марта прогремела серия взрывов. "Хлопок" посетил Джанкой, где хранились ракеты "Калибр".

Такую информацию 24 Каналу прокомментировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, поврежденные ракеты оккупанты уж точно не смогут использовать для запуска по территории Украины.

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Россияне в отчаянии

Александр Коваленко объяснил, если сравнивать с БпЛА, то уничтожение таких ракет как "Калибр", которые являются дефицитными в России, действительно отразится на мощностях оккупантов.

Это достаточно серьезные потери,

– убежден он.

По его мнению, совсем неважно, были ли ракеты в результате "хлопка" полностью уничтожены или частично повреждены. Их все равно потом нельзя будет использовать.

"Уничтожение или повреждение – это фактически также уничтожение", – добавил он.

Коваленко отметил, что в любом случае оружие становится небоеспособным.

оккупанты имеют ресурсы, но не могут их использовать

Военно-политический обозреватель пояснил, что на видео виден взрыв именно в результате уничтожения БПЛА.

"О детонации боекомплекта – это уже другой вопрос", – подчеркнул он.

По его словам, последние события в Крыму – болезненный удар по россиянам, которые находятся у границы с Украиной на аэродромах.

"У них безграничный ресурс бомб, но применять бомбы они не могут, потому что для этого нужно заходить в воздушное пространство Украины", – отметил он.

Коваленко добавил, что это приведет к уничтожению их истребителя или фронтового бомбардировщика.

"Хлопок" в Джанкое: коротко