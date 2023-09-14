Морской порт пуст, у местных паника: какая ситуация в Евпатории после громких взрывов

Украинским военным 14 сентября удалось уничтожить российскую систему ПВО С-400 у временно оккупированной Евпатории. После взрывов, раздававшихся ночью, среди оккупантов паника.

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" рассказало о ситуации в Евпатории после ночного "хлопка". Так, возле Евпатории все вражеские корабли куда-то поплыли.

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Люди в Евпатории опасаются постоянных прилетов

Источник рассказал "Атешу" о том, что морской порт пуст. Сообщается, что у людей панические настроения.

В частности, люди опасаются постоянных прилетов, поскольку ПВО уже нет. Более того, "Атеш" информирует, что в Евпатории даже были закрыты некоторые школы.

Что известно об ударе по Евпатории

Утром 14 сентября появилась информация, что Евпаторию атаковали беспилотники. Взрывы в Евпатории раздавались после того, как 13 сентября Украина успешно атаковала российские корабли в Севастополе.

Самый мощный взрыв, по словам очевидцев, прогремел около 05:40. Всего в Евпатории слышали несколько взрывов.

Хотя российское минобороны заявляет об успешной работе ПВО, однако в результате атаки Украины была уничтожена новейшая российская система ПВО ЗРК С-400 "Триумф".

Успешную операцию провели военная контрразведка СБУ и ВМС Украины. Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса – радары и антенны. После выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С-300/400 "Триумф".

Впоследствии в сеть выложили видео, на котором можно увидеть последствия прилета "Нептунов". Добавим, что журналисты-расследователи показали спутниковые снимки ПВО "Триумф" в Евпатории, тем самым подтвердив поражение С-400

. 23 августа Силы обороны также уничтожили во временно оккупированном Крыму российский комплекс С-400. В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.