Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" розповів про ситуацію в Євпаторії після нічної "бавовни". Так, біля Євпаторії всі ворожі кораблі кудись попливли.

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Люди в Євпаторії побоюються постійних прильотів

Джерело розповіло "Атешу" про те, що морський порт порожній. Повідомляється, що в людей панічні настрої.

Зокрема, люди побоюються постійних прильотів, оскільки ППО вже немає. Що більше, "Атеш" інформує, що в Євпаторії навіть були закриті деякі школи.

Що відомо про удар по Євпаторії

Зранку 14 вересня з'явилася інформація, що Євпаторію атакували безпілотники. Вибухи в Євпаторії лунали після того, як 13 вересня Україна успішно атакувала російські кораблі в Севастополі.

Найпотужніший вибух, за словами очевидців, пролунав близько 05:40. Всього в Євпаторії чули кілька вибухів.

Хоча російське міноборони заявляє про успішну роботу ППО, однак унаслідок атаки України було знищено новітню російську систему ППО ЗРК С-400 "Тріумф".

Успішну операцію провели військова контррозвідка СБУ та ВМС України. Спочатку безпілотники СБУ уразили "очі" комплексу – радари та антени. Після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових комплексах С-300/400 "Тріумф".

Згодом у мережу виклали відео, на якому можна побачити наслідки прильоту "Нептунів". Додамо, що журналісти-розслідувачі показали супутникові знімки ППО "Тріумф" в Євпаторії, тим самим підтвердивши ураження С-400.

Зверніть увагу. 23 серпня Сили оборони також знищили в тимчасово окупованому Криму російський комплекс С-400. Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.