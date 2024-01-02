Им нужна только картинка: Игнат объяснил, была ли массированная атака "реакцией" на Белгород

Российская пропаганда после массированного удара по Украине 2 января начала со всех щелей рассказывать, что это якобы "месть" за Белгород. Однако в Воздушных силах убеждены, что не стоит воспринимать это в таком контексте.

Спикер Юрий Игнат отметил, что "война вообще против Украины – это реакция на что?" Российская реакция на массированную атаку является лишь способом показать правильную "картинку".

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Российские месседжи на войне

Юрий Игнат возразил слухи о том, что массированный удар по Украине был реакцией на обстрел Белгорода. Он отметил, что в таком случае это можно воспринимать как реакцию и на сбитые российские самолеты, и на утопленный "русский военный корабль". Однако это лишь часть информационного противостояния.

Им нужна картинка сегодня, чтобы показать россиянам, что они здесь "отомстили" за все-все-все. Соответственно, в этой информационной парадигме они выступают. Путин говорит об этом, и телеграмм-каналы показывают их самые жестокие картинки,

– объяснил спикер Воздушных Сил.

Он отметил, что сразу после этого российская пропаганда распространяет информацию, что это "большое вомездие".

Российский террор Украины