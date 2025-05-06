Взрывы в Конотопе: россияне ударили баллистикой
Вечером во вторник, 6 мая, в Конотопе на Сумщине прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина.
Смотрите также Второй раз за день: на Киевщине и ряде других областей объявлена воздушная тревога
В Конотопе прогремели взрывы
Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 19:59. Впоследствии Воздушные силы ВСУ написали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Уже через несколько минут стало известно о движении скоростной цели через Сумщину в направлении Черниговской области.
По данным Артема Семенихина, взрыв в Конотопе прогремел около 20:24.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.