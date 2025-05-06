Взрывы в Конотопе: россияне ударили баллистикой

Вечером во вторник, 6 мая, в Конотопе на Сумщине прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина.

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В Конотопе прогремели взрывы

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена ​​в 19:59. Впоследствии Воздушные силы ВСУ написали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Уже через несколько минут стало известно о движении скоростной цели через Сумщину в направлении Черниговской области.

По данным Артема Семенихина, взрыв в Конотопе прогремел около 20:24.

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