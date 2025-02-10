Так и не придумали противодействия: военный назвал болезненные для Кремля последствия атак по НПЗ России

В ночь на 10 февраля был зафиксирован прилет беспилотников в Краснодарском крае России. В местных пабликах сообщали о работе ПВО. В результате атаки, вероятно, возник пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал 24 Каналу, что каждый удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу – это удар по стратегическому будущему России. Также 9 февраля в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге были введены временные ограничения на полеты из-за атаки неизвестных дронов.

Важно Дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае: в ЦПД объяснили его значение

Происходит отток рабочих рук

Тимочко отметил, что Украине удалось выстроить системность и непрерывность дроновых атак по территории России. Важно, что они проводятся по конкретным военным объектам или по тем, что работают на военную промышленность.

Одно из принципиальных последствий этих атак заключается в том, что с таких российских предприятий происходит отток рабочих рук. Работники видят, что даже если после первого удара по объекту он продолжает функционировать, то может быть и второй, и третий прилет.

Также последствия таких ударов российская экономика будет ощущать длительное время. Потому что из-за них россияне теряют возможность наращивать или удерживать производство на таком уровне, как до того момента, пока не начались атаки на их объекты,

– подчеркнул он.

В России до сих пор, по его словам, не смогли придумать противодействия дроновым атакам. Противнику не хватает систем противовоздушной обороны для того, чтобы эффективно прикрыть свои предприятия.

"Путин очень много систем противовоздушной обороны сосредоточил не столько возле важных для российской экономики объектов, сколько возле Москвы и бункеров политических элит", – отметил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Атаки дают результат

В то же время украинские беспилотники непрерывно совершенствуются. Номенклатура БПЛА, которые прилетают на территорию России и бьют по объектам, меняется, и поэтому россияне не могут приспособить свои системы противовоздушной обороны.

Однако сейчас Украина, по его мнению, не может масштабировать производство беспилотников до такого уровня, чтобы проводить 5 – 10 таких атак одновременно по разным вражеским объектам. Но все равно есть результат этих прилетов, потому что россияне жалуются, что каждую ночь к ним прилетает не менее 100 беспилотников, и это дает результат.

Положительный эффект от ударов по нефтеперерабатывающим заводам, по его словам, также в том, что они влияют на экспорт российской нефти. Россияне до момента, когда начались удары по их НПЗ, пытались обходить санкции благодаря теневому флоту и подставным фирмам,

– объяснил Иван Тимочко.

Однако, добавил он, если нефтеперерабатывающий завод или станция, которые должны закачивать нефть на экспорт не работают, то теряется все звено поставки конечного продукта покупателю.

Напомним, что ночью на 10 февраля на Кубани в России прогремели взрывы. Позже была информация о работе ПВО.

Российские власти сообщили о том, что в поселке Афипском был сбит БПЛА, и из-за атаки был поврежден частный дом.

Именно в Афипском расположен нефтеперерабатывающий завод, на котором, вероятно в результате атаки возникло возгорание. Ранее Афипский НПЗ уже атаковали украинские дроны в 2024 и 2023 годах.