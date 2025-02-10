Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав 24 Каналу, що кожен удар по російському нафтопереробному заводу – це удар по стратегічному майбутньому Росії. Також 9 лютого в аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі були запроваджені тимчасові обмеження на польоти через атаку невідомих дронів.

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Відбувається відтік робочих рук

Тимочко зазначив, що Україні вдалося вибудувати системність і безперервність дронових атак по території Росії. Важливо, що вони проводяться по конкретних військових об'єктах чи по тих, що працюють на військову промисловість.

Один з принципових наслідків цих атак полягає в тому, що з таких російських підприємств відбувається відтік робочих рук. Працівники бачать, що навіть якщо після першого удар по об'єкту він продовжує функціонувати, то можуть бути і другий, і третій приліт.

Також наслідки таких ударів російська економіка відчуватиме тривалий час. Тому що через них росіяни втрачають можливість нарощувати чи утримувати виробництво на такому рівні, як до того моменту, поки не почались атаки на їхні об'єкти,

– підкреслив він.

В Росії до сьогодні, за його словами, не змогли придумати протидії дроновим атакам. Противнику не вистачає систем протиповітряної оборони для того, щоб ефективно прикрити свої підприємства.

"Путін дуже багато систем протиповітряної оборони зосередив не стільки біля важливих для російської економіки об'єктів, скільки біля Москви та бункерів політичних еліт", – зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Атаки дають результат

Водночас українські безпілотники безперервно удосконалюються. Номенклатура БпЛА, які прилітають на територію Росії та б'ють по об'єктах, змінюється, і через це росіяни не можуть пристосувати свої системи протиповітряної оборони.

Проте наразі Україна, на його думку, не може змасштабувати виробництво безпілотників до такого рівня, щоб проводити 5 – 10 таких атак водночас по різних ворожих об'єктах. Однак все одне є результат цих прильотів, тому що росіяни бідкаються, що кожну ніч до них прилітає щонайменше 100 безпілотників, і це дає результат.

Позитивний ефект від ударів по нафтопереробних заводах, за його словами, також у тому, що вони впливають на експорт російської нафти. Росіяни до моменту, коли почалися удари по їхніх НПЗ, намагалися обходити санкції завдяки тіньовому флоту та підставних фірм,

– пояснив Іван Тимочко.

Однак, додав він, якщо нафтопереробний завод чи станція, які мають закачувати нафту на експорт не працюють, то втрачається вся ланка постачання кінцевого продукту покупцеві.

Нагадаємо, що вночі на 10 лютого на Кубані в Росії пролунали вибухи. Пізніше була інформація про роботу ППО.

Російська влада повідомила про те, що у селищі Афіпському було збито БпЛА, і через атаку було пошкоджено приватний будинок.

Саме в Афіпському розташований нафтопереробний завод, на якому, імовірно внаслідок атаки виникло займання. Раніше Афіпський НПЗ вже атакували українські дрони у 2024 та 2023 роках.