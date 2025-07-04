Самолет подлетел слишком близко: как россияне смогли ударить КАБом по Кривому Рогу

4 июля в Кривом Роге прогремели взрывы. Были предположения, что российские оккупанты запустили КАБ по городу. Однако, скорее всего, ситуация несколько иная.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. Ранее звучала информация, что оккупанты впервые ударили КАБом по Кривому Рогу. Впрочем, скорее всего, это было несколько иное оружие.

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Чем Россия ударила по Кривому Рогу

Как отметил Криволап, корректируемая авиабомба – это обычная фугасная авиационная бомба (ФАБ). Там чугунный корпус, взрывчатка и детонатор. Оккупанты пристраивают к ней модуль планирования и коррекции, который оснащен средствами наведения. Так они создали КАБ.

Была информация, что по Кривому Рогу ударили бомбой "Гром-Е1". У нее другая дальность, чем в КАБа.

"Гром-Е1" – это уже такая ракета-бомба. Она является более или менее аэродинамической формы. КАБ летает на 80-90 километров. Это оружие летает на 120 километров. Были сообщения, что они хотели увеличить дальность до 140 километров. Но пока это не подтверждено,

– отметил Криволап.

Сообщалось, что вражеский самолет подлетел слишком близко к линии фронта. Вероятно, оккупанты смогли найти дыру в тактической ПВО или же как-то ее отвлекли.

Добавим, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что российские оккупанты, вероятно, ударили по городу именно "Гром-Е1".