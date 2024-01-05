Крым становится центром тяжести на войне: какие объекты Силы обороны уничтожают на полуострове

Россиянам становится очень несладко на временно оккупированном Крымском полуострове. Удары по Крыму становятся более точными и болезненными.

Теперь даже вероятность малейшей угрозы заставляет россиян предпринимать серьезные меры безопасности. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал 24 Каналу, как лихорадочно оккупанты пытаются противодействовать Силам обороны Украины в Крыму.

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Россияне панически пытаются защититься

Со 2 на 3 января и 4 января по Крыму нанесли ощутимые удары. Филигранную работу проделали, в частности, Воздушные силы ВСУ. Удары украинских военных были направлены на логистику, военную инфраструктуру и систему противовоздушной обороны полуострова.

В 2024 году Крым становится неким центром тяжести в ходе русско-украинской войны. Это свидетельствует о том, что освобождение Крыма и активные военные действия вокруг Крыма станут главной целью для ВСУ,

– отметил Рефат Чубаров.

Заметим, что во время атак оккупационные власти перекрывали движение на Крымском мосту, а также запускали дымовой занавес.

"После того, как произошло два подрыва на Керченском мосту (8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года), они при любой даже мелкой угрозе сразу принимают меры. Мост и другие объекты на востоке Крыма берут под особую защиту ", – отметил Чубаров.

Речь идет об объектах, расположенных в Феодосии, в частности Феодосийский порт, где недавно уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск". Как только оккупанты фиксируют угрозу с воздуха, включают воздушную тревогу и используют задымление для "прикрытия" упомянутых объектов.

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