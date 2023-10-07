Странные ракетные чудеса в Крыму: о взрывах сообщают в нескольких регионах полуострова
Вечером 7 октября в Крыму снова неспокойно – "что-то произошло" в Евпатории, Джанкое, Красноперекопске. Местные сообщают о гуле сирен и звуках прилетов.
Стоит отметить, что несколько часов назад было известно о взрыв в Джанкое. Тогда оккупанты также сообщили об "успешной работе ПВО".
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В Крыму что-то происходит
Местные жители Крыма сообщают о взрывах в разных регионах оккупированного полуострова. В частности, прилеты слышали в Джанкое, Красноперекопске и Евпатории. В последнем городе слышали по крайней мере два "хлопка". В местных телеграм-чатах жители Крыма активно делятся впечатлениями от атаки – пишут, что оккупанты промазали.
На Крымском полуострове неспокойно / скриншот из местных пабликов
Российские минобороны же сообщили о якобы "сбитии" украинской ракеты С-200, которая летела на Крым. Затем оккупанты вообще выдали, что ликвидировали десятки воздушных целей, а их ПВО "лучшая".
На фоне атаки на остров оккупанты перекрыли Керченский мост. На этот раз причина совсем не уникальна. Россияне сообщили, что все запланировано и там проводятся ремонтные работы.
Оккупантам неспокойно в Крыму
- Вечером 6 октября в "защищенном" ПВО в Севастополе прозвучали несколько серий взрывов. Местных это очень испугало, а оккупанты же назвали звуки "тренировкой".
- Ранее в тот же день жители Севастополя слышали странные звуки в районе Северного мола. Тогда власти списали это на противоподводно-диверсионное обеспечение Черноморского флота. Стоит отметить, что прямо перед этим местный гауляйтер сообщал об атаке двух морских дронов.
- Взрывы в Крыму, в частности в Севастополе, поражают своим постоянством – перед этим прилеты слышали 4 октября. Их слышали на мысе Фиолент, в районе Казачьей Бухты, а также в Гагаринском районе города и возле "Метро".