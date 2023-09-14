У Зеленского сказали, каким оружием кошмарят оккупантов в Крыму

В Евпатории 14 сентября украинские военные уничтожили российскую ПВО С-400 "Триумф". А 13 сентября украинские защитники ударили по Севастополю. Там в результате этого получили повреждения по меньшей мере два российских судна.

Украина работает по временно оккупированному Крыму только украинской техникой и оружием. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что видно, насколько эффективны эти операции.

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"Все, что мы уничтожаем в Крыму, для этого мы используем украинскую технику и украинское оружие. Прекрасно работают и ребята из ГУР, и из СБУ, и из Воздушных Сил, и ВМС. Генеральный штаб планированием занимается. Они четко понимают, как нужно работать по полуострову Крым", – подчеркнул Подоляк.

Эффективный инструмент ведения войны

Советник руководителя ОП добавил, что уничтожение вражеской ПВО "Триумф" на временно оккупированном полуострове – как раз о том, что нужно открыть небо над Крымом. Это позволит более эффективно атаковать уже военную инфраструктуру россиян – заводы, базы и склады с топливом, боеприпасами и т.д.

В настоящее время такая тактика ясна и отчетливо отслеживается. Кроме того, нужно перебить возможность оккупантов обеспечивать свои войска через полуостров.

Это очень эффективный инструмент введения войны со стороны ВСУ. Он отлично используется. Эффективный и пугает Россию несомненно, дает конкретный материальный результат, уничтожение конкретных объемов техники. Это очень важно,

– сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что интенсивность этого будет увеличиваться, ведь Украина производит все больше дронов и ракет. Хотя это и не так быстро, как хотелось бы, потому что процессы сложны технологически и нуждаются работы с партнерами.