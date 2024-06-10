"Ослепляем" Крым: каковы результаты увеличения "хлопка" на полуострове
Во временно оккупированный Крым пришли "гости" в виде баллистических ракет, взрывы были в Евпатории, Саках, Джанкое, Бахчисарае, Черноморске и Армянске. Детали "хлопка" еще уточняются, однако он точно стал сильной проблемой для россиян.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что, вероятно, баллистика работала по российских РЛС и ПВО. Россиянам становится все опаснее удерживать свою авиацию на полуострове.
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Что известно о поражении
По словам Тизенгаузена, сейчас еще уточняется информация о поражениях. Однако, если сейчас посмотреть на карту пожаров NASA, то там можно увидеть необычные точки пожаров в Крыму, которые расположены неподалеку от важных объектов, например, аэродром или военная часть.
Поэтому есть большая вероятность того, что баллистика работала по РЛС и системам ПВО. Сейчас точно подтверждено, что второй за сутки прилет был по РЛС на Казантипе, там был большой пожар, его видели за несколько километров. Все остальное сейчас уточняется,
– отметил политтехнолог.
Тизенгауз пояснил, что есть тенденция о том, что Украина "ослепляет" Крым, и пребывание российской авиации на аэродромах полуострова становится проблемной ситуацией для оккупантов. Ведь ВСУ постоянно поражают российские РЛС и системы ПВО.
Таким образом скоро не будет уже так много того, чем защищаться (россиянам – 24 Канал). Это прокладка пути для более плодотворной работы F-16, которые уже этим летом, несколько единиц, будут у нас, – отметил политтехнолог.
Тизенгаузен также рассказал, что россияне сейчас проводят учения в Азовском море, куда отправили корабли из Новороссийска. Скорее всего это не просто учения, а место укрытия своих кораблей. Однако вечером 8 июня поражения получили буксир и баржа в Таганрогском заливе.
Сейчас есть проблема для кораблей, которые есть в Азовском море, потому что время подлета ATACMS является небольшим. Сейчас они (россияне – 24 Канал) там все будут "выгребать",
– добавил политтехнолог.
"Хлопок" в Крыму: коротко
- Ночью 8 июня в Крыму прогремели мощные взрывы в Севастополе и возле Балаклавской ТЭС. Очевидцы сообщали, что дома ходуном ходили. Также в сети писали о взрывах в районе Керчи и о звуках БПЛА возле поселка Новоселовское Раздольненского района.
- Ночью 6 июня спецназовцы потопили очередное российское судно в Крыму, а именно буксир "Сатурн". Враг использует это судно по военному назначению. Речь идет о патрулировании, перевозки боекомплектов, личного состава, транспортировки других судов.
- В издании The Economist отметили, что Крым становится смертельной ловушкой для кремлевских войск, ведь Украина может поразить любую цель на полуострове. Издание подчеркивает, что Украина пытается сделать так, чтобы Крым стал для Путина пассивом, а не активом.