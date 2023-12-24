Перед этим был звук, похожий на шум ракеты: в Севастополе раздался взрыв

Во временно оккупированном Крыму неспокойно. В Севастополе утром 24 декабря прогремел взрыв.

Корреспондент в Крыму сообщил, что утром в Севастополе слышали взрыв. От этого в домах задрожали окна.

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Перед этим был звук, похожий на ракету

Согласно информации, перед взрывом на месте происшествия был слышен звук, похожий на шум ракеты. Никаких деталей о произошедшем пока нет.

Кроме этого, нет ни одного официального подтверждения. Не было заявлений от российских оккупационных властей полуострова.

Накануне, 23 декабря, в Крыму тоже было неспокойно. Местные телеграм-каналы писали о работе противовоздушной обороны. Оккупанты также перекрывали Керченский мост. Официально российские оккупационные власти ситуацию не комментировали. О последствиях переполоха в Крыму нет информации.

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