В Севастополе снова было громко: оккупанты врут, что "все по плану"

В пятницу, 24 марта, во временно оккупированном Севастополе снова было очень громко. Оккупационная администрация уверяет, что взрывы связаны с профилактической работой российских военных.

Об этом заявили местные пропагандистские телеграмм-каналы, ссылаясь на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Разважаева. Что известно о взрывах в центре оккупированного города – рассказывает далее 24 Канал.

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В центре Севастополя прогремели громкие взрывы

24 марта жители временно оккупированного Севастополя слышали громкие взрывы. "Губернатор" города Михаил Развлекаев успокоил, что "все по плану" и звуки связаны с профилактическими мерами российских военных в бухте против возможных украинских атак.

Таким образом, оккупанты вовсю пытаются убедить, что они контролируют ситуацию на полуострове. Однако заметим, что взрывы в Крыму и в России все чаще создают захватчикам хлопот.

Спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук прокомментировал в эфире телемарафон слова оккупационной администрации Севастополя и добавил, что "бавовна" и дальше будет разрастаться полуостровом, поэтому захватчикам негде будет спрятаться.

Климатические условия временно оккупированного Крыма способствуют тому, что это растение (бавовна – 24 Канал), она, я уверен, будет все более активно разрастаться на полуострове. И, если мы говорим об этом ареале, то этим ареалом будет вся территория временно оккупированного Крыма,

– добавил Сергей Братчук.

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