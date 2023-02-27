Подрыв российского самолета А-50 в Мачулищах: белорусские партизаны обещают продолжение

Утром 26 февраля на аэродроме "Мачулищи" произошло 2 взрыва, в результате чего, вероятно, пострадал российский военный самолет. Белорусские партизаны взяли на себя ответственность за подрыв и пообещали продолжение.

О подрыве самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 сообщили в телеграмм-канале бывших белорусских силовиков ByPol. Пока подтверждения информации от официальных СМИ страны нет.

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Подготовка занимает 3 – 4 месяца

Руководитель ByPol Александр Азаров рассказал подробности инцидента. По его словам, после усиления репрессий и выстрелов во время задержания части партизан "рельсовая война" прекратилась. Однако началась работа по другим направлениям.

Подготовка к акциям белорусских партизан занимает 3 – 4 месяца. Ведь прежде необходимо провести разведку.

У нас было множество вариантов. Одна акция не удается, мы беремся за другую. И вот так наши партизаны обнаружили такой интересный объект. Конечно, подсказываем партизанам, но и они предлагают объекты в зависимости от своих возможностей. Выходит такая совместная работа,

– отметил Азаров.

По его словам, самолет в Мачулищах был флагманским у российской армии. Он проводил разведку территории Украины. Вместе с А-50 в воздух поднимались гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал" – именно он наводил эти ракеты.

"Сообщают, что таких самолетов у России всего 9, я даже читал, что их меньше – 4. Каждый такой самолет стоит 330 миллионов долларов. Конечно, нельзя сказать, что мы решили взорвать резиденцию Лукашенко. Мы делаем то, что работает. Все зависит от обстоятельств", – отметил руководитель ByPol.

По информации российских СМИ, атаку на А-50 совершили сразу 6 дронов, большинство из них якобы сбили еще на подлете к самолету.

"Количество дронов пока называть не будем. Но могу подтвердить, что это была атака дронами. Пусть спецслужбы сами поработают и попытаются определить сколько их было", – заявил Азаров.

Он добавил, что самым важным и трудным была подготовка к эвакуации людей, участвовавших в атаке. Речь идет о нескольких участниках, поэтому белорусским спецслужбам ничего не удалось узнать о партизанской акции.

"Я лично еще не общался с участниками этой акции, поскольку они уже покинули страну. Сейчас они в безопасности, поэтому все нормально", – рассказал руководитель ByPol.

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Партизаны обещают повторить диверсию

Белорусские официальные СМИ пока не прокомментировали произошедшее в Мачулищах – нет ни сообщений о фейковости, ни подтверждений.

"Им страшно – это сильный удар по имиджу Лукашенко и российской армии. Мне кажется, что это может подорвать уверенность "лукашистов" в победе России. Они не знают, что с этим делать, давать ли информацию", – отметил Азаров.

Он считает, что теперь власти могут найти козлов отпущения. Вероятным пострадавшим может быть командир воинской части, которого обвинят, например, в халатности.

"Не исключаю, что могут задерживать активистов и приписывать им участие в плане Победа", – рассказал руководитель ByPol.

Белорусские силовики уже провели рейд в Мачулищах и задержали местную жительницу Кристину Максименко.

Для такой акции не нужны люди из окружения Лукашенко. Но, конечно, наши люди есть в разных местах и структурах. Без людей ничего не сделаешь,

– заявил Азаров.

Кроме того, существует версия, что диверсию устроили украинские спецслужбы, а не белорусские партизаны.

"Каждый озвучивает ту версию, которая ему выгодна. Если бы мы точно не знали, что это белорусские партизаны, мы бы ничего не говорили. "Лукашисты" говорят, что нас контролируют спецслужбы иностранных государств, это неправда. Белорусские партизаны действуют самостоятельно. Пусть "лукашисты" ожидают продолжения", – подытожил Азаров.

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Пограничники тщательно проверяли всех выезжавших из страны

Спустя сутки после инцидента в Мачулищах белорусские пограничники значительно усилили контроль на выезде из страны. Об этом рассказали белорусы, которые 27 февраля пересекли белорусско-польскую или белорусско-литовскую границы.

"Проверили на выезде, перетрясли все вещи, все осмотрели. Обычно при выезде личные вещи не проверяют, проверяют только паспорта пограничники. И тут такое. Я вез свою технику, волновался за это. Все осмотрели тщательно. Водитель автобуса сказал, что такого не видел по крайней мере год", – отметил уехавший в Литву мужчина.

По его словам, усиленный осмотр на границе может быть именно из-за диверсии на военном аэродроме. Кроме того, подобные процедуры происходили на переходе "Варшавский мост" на границе с Польшей.