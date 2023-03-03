Инцидент в Мачулищах с А-50: в ГУР рассказали, способна ли Россия производить такие самолеты

В конце февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси раздались взрывы. Затем появилась информация, что поврежден российский военный самолет А-50.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия не может производить радиолокационные самолеты А-50, один из которых, вероятно, повредили в белорусском аэропорту в Мачулищах. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Россия не имеет возможности производить радиолокационные самолеты А-50

"Там есть разные модификации. Всего около 10 разных модификаций подобных самолетов было. Другое дело несколько их есть, а способность их производить", – сказал он.

По его словам, производить самолеты подобные А-50 с подобными задачами, по состоянию на сегодня, "деградированная промышленность России не способна".

Юсов также напомнил, что зарубежные поставщики реагируют на угрозу вторичных санкций.

Что известно о взрывах на аэродроме "Мачулищи"