В Мариуполе сообщают о мощных взрывах: в городе завыли сирены

Если у украинцев плохая ночь, то у окупантов – утро. 13 мая во временно оккупированном Мариуполе слышали по меньшей мере два мощных взрыва.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, власти выясняют детали взрывов.

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В сторону города летела ракета

Андрющенко заявил, что с утра в городе прогремели два мощных взрыва, впоследствии завыли сирены.

Немного толчки похожи на землетрясение, слышно очень громко, со стороны Азовстали,

– говорится в сообщении.

Второй взрыв уже слышали во всех районах города. Кроме того, есть информация, что со стороны Волновахи в сторону города летела ракета.

"Но здесь может быть либо "у страха глаза большие", либо "надежда на хлопок". Детали выясняем", – подытожил советник мэра.

Взрывы слышали и в Луганске