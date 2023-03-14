Уничтожены живая сила и техника: какие предварительные результаты "хлопка" в Мариуполе
Недавно возле Мариуполя раздалось несколько взрывов. Конкретные результаты "цветения хлопка" еще устанавливают.
Об этом в комментарии 24 Каналу заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, впоследствии их согласуют с ВСУ.
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"Но осторожно можем сказать, есть такая уверенность, что обезврежен один из комплексов С-300 – ПВО оккупантов", – заявил он.
Андрющенко рассказал, что также было попадание в места, где расположены большие казармы российской армии.
"Именно оттуда поднимался тот же дым, где "они выбирали Папу", – отметил советник городского главы Мариуполя.
Что происходит во временно оккупированном Мариуполе: смотрите видео
Во время "цветения хлопка" вблизи Мангуша в Мариупольском районе были обезврежены и россияне.
По меньшей мере 20 оккупантов "отправлены" к Кобзону, еще 7 – 10 по дороге застряли к "этому хору". Но надеемся, что скоро они туда присоединятся,
– подытожил Петр Андрющенко.
Что происходит в Мариуполе
- Днем 13 марта в оккупированном Мариуполе слышали взрывы. В городе работала вражеская ПВО и была поднята российская авиация.
- Мощные взрывы прогремели вблизи Мариуполя и в ночь на 13 марта. По словам советника городского главы населенного пункта Петра Андрющенко, было слышно три взрыва. "Хлопок" был в Мариупольском районе вдоль Азовского моря по линии "Мелекино – Белосарайская Коса – Ялта – Урзуф".
- Посетил "хлопок" Мариуполь и 11 марта недалеко от аэропорта. Впоследствии загорелся частный дом. Россияне сначала заявили, что был "прилет", а потом сказали, что произошел бытовой пожар. Петр Андрющенко убежден, если оккупанты говорят о "работе ПВО", то это означает, что работают ВСУ.