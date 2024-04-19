Утром в Мариуполе раздавались взрывы: прилетело по пункту управления россиян
Утром во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы. По меньшей мере один был по пункту управления россиян.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрищенко сообщил о взрывах ориентировочно в 6:53 19 апреля. Перед этим чиновник рассказывал, что россияне расслабились, потому что в городе давно не было прилетов, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке по оккупантам в Мариуполе
Мариуполь. Три взрыва над Мариупольским металлургическим комбинатом имени Ильича,
– заявил советник мэра.
По его словам, по меньшей мере один пропущенный удар был по пункту управления россиян.
Впоследствии "Мариуполь.Сопротивление" сообщил, что российское ПВО ударило по руководству одного из батальонов.
У оккупантов прилет в Мариуполе / Карта "Мариуполь. Сопротивление"
Что происходит в Мариуполе: последние новости
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 15 апреля, что россияне перемещают технику по оккупированным территориям. По словам советника мэра, пока говорится о небольшом движении. Это свидетельствует о том, что оккупанты выдохлись и не имеют много техники.
- Перед этим 11 апреля в районе железной дороги в Мариуполе прогремели взрывы. Стоит заметить, что там оккупанты возводят пути в Тельмановском районе. Ведь враги хотят построить железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом. Именно поэтому строят пути от Ростова до Крыма.
- Кроме того, оккупанты решили считать иностранцами тех, кто не получил российский паспорт. Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал, что такое правило враги вводят с 1 июля.