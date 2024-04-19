Утром в Мариуполе раздавались взрывы: прилетело по пункту управления россиян

Утром во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы. По меньшей мере один был по пункту управления россиян.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрищенко сообщил о взрывах ориентировочно в 6:53 19 апреля. Перед этим чиновник рассказывал, что россияне расслабились, потому что в городе давно не было прилетов, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке по оккупантам в Мариуполе

Мариуполь. Три взрыва над Мариупольским металлургическим комбинатом имени Ильича,

– заявил советник мэра.

По его словам, по меньшей мере один пропущенный удар был по пункту управления россиян.

Впоследствии "Мариуполь.Сопротивление" сообщил, что российское ПВО ударило по руководству одного из батальонов.



У оккупантов прилет в Мариуполе / Карта "Мариуполь. Сопротивление"

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