В Мелитополе раздались взрывы: к месту попадания поехало много скорых
Источник:Иван Федоров
В Мелитопольский район пришел "хлопок". Россияне сразу заявили о работе ПВО, однако черный дым свидетельствует о другом.
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в Мелитополе и неподалеку от города раздались громкие взрывы. Россияне сразу заявили, что это якобы работа ПВО, однако черный дым и движение скорых свидетельствуют об обратном.
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Что случилось у Мелитополя
Жители сообщают, что громко было в северной части города, а также был слышен взрыв в стороне Акимовки. Иван Федоров рассказал, что в городе в сторону пожара уехало много скорых.
Рашисты уже отрапортовали о сверхточном "певео", однако черный дым и движение скорых по городу намекают на что-то другое,
– написал он.
По предварительной информации, прилетело по военной базе, которую оккупанты обустроили на территории медицинских складов и газового хозяйства. Однако после взрывов российские военные сразу оцепили разбитую позицию и все перекрыли. Начался террор в деревне.
В эфире национального телемарафона Федоров подтвердил, что взрывы в Мелитополе были сконцентрированы вблизи местного горгаза. Там на производственных базах было скопление русских военных и их военной техники.
Отметим, что сегодня, 22 июня, день "хлопка". Утром прилеты прошли на многих оккупированных территориях.
Россияне в панике: где прилетело 22 июня
- Утром 22 июня был нанесен удара по Чонгарскому мосту. Теперь он весь в дырах и пока еще непригоден к использованию. Именно дорога через Чонгар удобна для перевозки военной техники в Запорожскую область.
- Кроме этого, был нанесен удар по старому мосту через проложенный рядом озеро Сиваш.
- Но это еще не все – ночью прилетело по турбазе "Роза" в селе Азовское Бердянского района, где обосновались русские захватчики. Пылало около часа.