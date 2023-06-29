Прилетело в депо и военную базу: вчера в оккупированном Мелитополе целый день раздавались взрывы
В течение 28 июня в Мелитополе раздавались взрывы. Глава города рассказал, что "хлопок" у россиян во временно оккупированном городе расцвел в депо с боеприпасами и на военной базе.
Михаил Федоров рассказал в эфире телемарафона, что взрывы начались еще ориентировочно в полночь в ночь на 28 июня и продолжались до вечера этого дня. То есть для оккупантов ситуация была сверхнапряжена и во временно оккупированном Мелитополе, и вообще – в Запорожской области, пишет 24 Канал.
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Что известно о взрывах в Мелитополе
Все началось примерно в полночь (28 июня – 24 Канал), когда более 5 взрывов прогремело во временно оккупированном Мелитополе. Продолжалось это в 10 утра, и закончился день для врага со взрывами, прогремевшими примерно в 20,
– рассказал глава города.
По его словам, прежде всего есть последствия для нашего гражданского населения из-за дырявой ПВО врага. Ведь обломки вражеской противовоздушной обороны упали в центральном парке культуры имени Горького в Мелитополе.
Однако для врага также были последствия, в частности, для депо, которое враг использует для логистики вооружений и боеприпасов из Крыма После этого оккупанты немного не будут применять в логистике мелитопольское депо и имеющийся там транспорт.
Также взрывы прогремели:
- на территории военной базы, которую враг захватил в авиагородке;
- вблизи села Константиновка, где было скопление вражеских войск.
"Мы видим такую тенденцию – враг считает наш город глубоким тылом для себя, но вчерашний день (28 июня – 24 Канал) показал, что не может он считать его таким и точно будет уничтожаться враждебная мощь. А еще одна иллюстрация того, что происходило вчера – это несмотря на то, что враг пытается погасить то сопротивление, которое оказывается на временно оккупированной Мелитопольщине, оно все равно есть – наши спецслужбы точно знают обо всем, что происходит на территории временно оккупированного Мелитополя и врагу точно не удастся сломить наше сопротивление", – заявил Федоров.
Хотя добавил, что следует признать – в последние недели усилились репрессии на временно оккупированной территории и враг пытается сделать все возможное, чтобы остановить сопротивление.
Взрывы в Мелитополе: коротко
- Сергей Братчук еще утром 28 июня сообщил, что ночью во временно оккупированном Мелитополе слышали взрывы. Более того, он заявил о детонации вражеского боекомплекта.
- Перед этим во временно оккупированном городе было тревожно. В частности, 22 июня "хлопок" посетил Мелитопольский район. Хотя оккупанты рассказывали о работе ПВО, черный дым свидетельствовал о другом.
- Тогда также в тот район поехало много скорых. Иван Федоров сообщал, что, по предварительной информации, прилетело по военной базе, которую оккупанты обустроили на территории медицинских складов и газового хозяйства.