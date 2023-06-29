Прилетело в депо и военную базу: вчера в оккупированном Мелитополе целый день раздавались взрывы

В течение 28 июня в Мелитополе раздавались взрывы. Глава города рассказал, что "хлопок" у россиян во временно оккупированном городе расцвел в депо с боеприпасами и на военной базе.

Михаил Федоров рассказал в эфире телемарафона, что взрывы начались еще ориентировочно в полночь в ночь на 28 июня и продолжались до вечера этого дня. То есть для оккупантов ситуация была сверхнапряжена и во временно оккупированном Мелитополе, и вообще – в Запорожской области, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Мелитополе

Все началось примерно в полночь (28 июня – 24 Канал), когда более 5 взрывов прогремело во временно оккупированном Мелитополе. Продолжалось это в 10 утра, и закончился день для врага со взрывами, прогремевшими примерно в 20,

– рассказал глава города.

По его словам, прежде всего есть последствия для нашего гражданского населения из-за дырявой ПВО врага. Ведь обломки вражеской противовоздушной обороны упали в центральном парке культуры имени Горького в Мелитополе.

Однако для врага также были последствия, в частности, для депо, которое враг использует для логистики вооружений и боеприпасов из Крыма После этого оккупанты немного не будут применять в логистике мелитопольское депо и имеющийся там транспорт.

Также взрывы прогремели:

на территории военной базы , которую враг захватил в авиагородке;

, которую враг захватил в авиагородке; вблизи села Константиновка, где было скопление вражеских войск.

"Мы видим такую тенденцию – враг считает наш город глубоким тылом для себя, но вчерашний день (28 июня – 24 Канал) показал, что не может он считать его таким и точно будет уничтожаться враждебная мощь. А еще одна иллюстрация того, что происходило вчера – это несмотря на то, что враг пытается погасить то сопротивление, которое оказывается на временно оккупированной Мелитопольщине, оно все равно есть – наши спецслужбы точно знают обо всем, что происходит на территории временно оккупированного Мелитополя и врагу точно не удастся сломить наше сопротивление", – заявил Федоров.

Хотя добавил, что следует признать – в последние недели усилились репрессии на временно оккупированной территории и враг пытается сделать все возможное, чтобы остановить сопротивление.

Взрывы в Мелитополе: коротко