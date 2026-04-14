Под прицелом – ТЭС, аэродром, подстанция и нефтебаза: добрые дроны заглянули в Мелитополь и Крым

Ночь на 14 апреля выдалась неспокойной для временно оккупированного Мелитополя Запорожской области, там после налета беспилотников возник пожар и кое-где исчез свет. Взрывалось ночью и в Крыму, где активно работала российская ПВО.

О ходе атаки дронов рассказывали в сети. Кадры попаданий показали, в частности, в телеграм-канале Exilenova+.

Что известно об ударе по Мелитополю?

Около 1:55 сообщалось о серии мощных взрывов в городе. После этого фиксировали частичный блэкаут, поэтому часть жителей осталась без электроснабжения.

Вероятнее всего, под прицелом была местная подстанция. Местные зафиксировали последствия обстрелов, на которых видно пламя, охватившее объект.

В Мелитополе вспыхнула подстанция после ударов БпЛА

Какие последствия атаки на Крым?

Ночью писали, что массированный налет дронов на оккупированный Крым продолжается несколько часов. Взрывы прогремели в районах Симферополя, Феодосии, Керчи.

Интенсивные взрывы, как отмечают в телеграмм-канале "Крымский ветер", фиксировали в районе Таврической ТЭС. Также под ударом мог оказаться аэродром "Гвардейское". Вражеская ПВО пыталась отражать дроновую атаку.

По словам очевидцев, в Симферополе россияне стреляли из пулеметов по воздушным целям. Стрельбу слышали, в частности, в районе улицы Леси Украинки, а также возле села Донское.

При этом еще один мощный взрыв прогремел в районе Гвардейского. По предварительным данным, под атакой могла оказаться нефтебаза.



Атака на Крым 14 апреля / Фото Exilenova+

К слову, авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что российская система ПВО существенно ослабла, особенно в Крыму, где украинские силы значительно уменьшили ее возможности. Поэтому полуостров постепенно теряет значение безопасного тыла для оккупационных войск.

