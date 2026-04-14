О ходе атаки дронов рассказывали в сети. Кадры попаданий показали, в частности, в телеграм-канале Exilenova+.
Что известно об ударе по Мелитополю?
Около 1:55 сообщалось о серии мощных взрывов в городе. После этого фиксировали частичный блэкаут, поэтому часть жителей осталась без электроснабжения.
Вероятнее всего, под прицелом была местная подстанция. Местные зафиксировали последствия обстрелов, на которых видно пламя, охватившее объект.
Какие последствия атаки на Крым?
Ночью писали, что массированный налет дронов на оккупированный Крым продолжается несколько часов. Взрывы прогремели в районах Симферополя, Феодосии, Керчи.
Интенсивные взрывы, как отмечают в телеграмм-канале "Крымский ветер", фиксировали в районе Таврической ТЭС. Также под ударом мог оказаться аэродром "Гвардейское". Вражеская ПВО пыталась отражать дроновую атаку.
По словам очевидцев, в Симферополе россияне стреляли из пулеметов по воздушным целям. Стрельбу слышали, в частности, в районе улицы Леси Украинки, а также возле села Донское.
При этом еще один мощный взрыв прогремел в районе Гвардейского. По предварительным данным, под атакой могла оказаться нефтебаза.
Атака на Крым 14 апреля
К слову, авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что российская система ПВО существенно ослабла, особенно в Крыму, где украинские силы значительно уменьшили ее возможности. Поэтому полуостров постепенно теряет значение безопасного тыла для оккупационных войск.
А как поживают жители российских городов?
Украина продолжает наносить удары по вражеским объектам в глубине России. В частности, 13 апреля беспилотники атаковали завод "Череповец-Азот" в Вологодской области, из-за чего там загорелись два из трех аммиачных цехов.
10 апреля во Владикавказе произошел мощный взрыв, который вызвал масштабный пожар, значительные разрушения и дальнейшие детонации. По предварительной информации, инцидент мог произойти в районе склада с пиротехникой.
В целом ночь на 10 апреля была неспокойной для России: в разных регионах страны, а также на временно оккупированных территориях Украины, зафиксировали серию взрывов, пожаров и сообщений об атаках дронов. В частности, инциденты происходили в Саранске, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Казани.