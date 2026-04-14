Про перебіг атаки дронів розповідали в мережі. Кадри влучань показали, зокрема, в телеграм-каналі Exilenova+.

Що відомо про удар по Мелітополі?

Близько 1:55 повідомлялося про серію потужних вибухів у місті. Після цього фіксували частковий блекаут, тож частина жителів залишилася без електропостачання.

Найімовірніше, під прицілом була місцева підстанція. Місцеві зафіксували наслідки обстрілів, на яких видно полум'я, що охопило об'єкт.

У Мелітополі спалахнула підстанція після ударів БпЛА

Які наслідки атаки на Крим?

Уночі писали, що масований наліт дронів на окупований Крим триває кілька годин. Вибухи прогриміли у районах Сімферополя, Феодосії, Керчі.

Інтенсивні вибухи, як зазначають в телеграм-каналі "Крымский ветер", фіксували в районі Таврійської ТЕС. Також під ударом міг опинитися аеродром "Гвардійське". Ворожа ППО намагалася відбивати дронову атаку.

За словами очевидців, у Сімферополі росіяни стріляли з кулеметів по повітряних цілях. Стрілянину чули, зокрема, в районі вулиці Лесі Українки, а також біля села Донське.

При цьому ще один потужний вибух пролунав у районі Гвардійського. За попередніми даними, під атакою могла опинитися нафтобаза.



Атака на Крим 14 квітня / Фото Exilenova+

До слова, авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу наголосив, що російська система ППО суттєво ослабла, особливо в Криму, де українські сили значно зменшили її можливості. Через це півострів поступово втрачає значення безпечного тилу для окупаційних військ.

