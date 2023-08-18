Москва пережила очередную ночную "атаку", одобрение передачи F-16: хронология 541 дня войны

Украина продолжает противостоять российской агрессии, полномасштабная война длится 541 день. Силы обороны наступают на нескольких направлениях фронта и наносят врагу значительные потери.

О главных событиях дня по состоянию на 18 августа – рассказывает 24 Канал. Где продвигаются ВСУ, дипломатические успехи и прочие события.

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04:16 В Москве и Подмосковье очевидцы сообщили о мощных взрывах. В частности, громко было возле "Москва-Сити", этот деловой центр раньше не обходили вниманием дроны. На этот раз один из дронов якобы свалился на крышу Экспоцентра.

В Государственном департаменте подтвердили позицию США относительно того, что победа Украины в войне означает полное изгнание России с территории нашего государства.Российское минобороны заявило, что они якобы отразили атаку морского беспилотника на Черноморский флот. Террористы якобы уничтожили украинский морской беспилотник, а их корабли продолжают выполнять свою работу.США приняли историческое решение о передаче Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника. По его словам, F-16 отправят сразу после того, как украинские пилоты завершат обучение.

00:13 Весь предыдущий день в Украине почти непрерывно звучала воздушная тревога из-за взлета МиГов. Каждый уважающий себя украинец желает, чтобы они горели-горели. Пограничники креативно воплотили это желание в эпическом стихотворении.

Впаде ваш МіГ, ми вірим в це.

Він втратить крила скоро.

Схрестили пальці всі разом,

щоб здохла ця потвора. .