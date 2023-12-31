В Одесской области раздаются взрывы: ПВО работает по "Шахедам"

Местные паблики сообщают, что в Одесской области раздаются взрывы. Причиной громких звуков называют работу противовоздушной обороны.

Россияне в предновогоднее время волнами запускают по Украине ударные дроны типа "Шахед". Однако даже в праздничные дни Воздушные силы держат оборону и охраняют покой украинцев.

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Взрывы на Юге

Местные жители Одесской области сообщают о взрывах, прогремевших во время воздушной тревоги в регионе. Громкие звуки одесситы слышали примерно в 18:31. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что взрывы – следствие работы ПВО по запущенным Россией "Шахедам".

По состоянию на 18:40 воздушная тревога продолжается во многих областях. Россияне запустили новую группу дронов-камикадзе и существует угроза применения баллистики из Крыма.

Мониторинговые паблики сообщают о запуске новых дронов из акватории Черного моря в район Одесской области. Курс полета северо-западный. На регион движется 1 – 2 ударных беспилотника.

Российский террор Украины