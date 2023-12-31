В Одесской области раздаются взрывы: ПВО работает по "Шахедам"
Источник:Силы обороны Юга Украины
Местные паблики сообщают, что в Одесской области раздаются взрывы. Причиной громких звуков называют работу противовоздушной обороны.
Россияне в предновогоднее время волнами запускают по Украине ударные дроны типа "Шахед". Однако даже в праздничные дни Воздушные силы держат оборону и охраняют покой украинцев.
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Взрывы на Юге
Местные жители Одесской области сообщают о взрывах, прогремевших во время воздушной тревоги в регионе. Громкие звуки одесситы слышали примерно в 18:31. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что взрывы – следствие работы ПВО по запущенным Россией "Шахедам".
По состоянию на 18:40 воздушная тревога продолжается во многих областях. Россияне запустили новую группу дронов-камикадзе и существует угроза применения баллистики из Крыма.
Мониторинговые паблики сообщают о запуске новых дронов из акватории Черного моря в район Одесской области. Курс полета северо-западный. На регион движется 1 – 2 ударных беспилотника.
Российский террор Украины
- Россияне не перестают терроризировать украинцев даже в канун Нового года. Еще утром они в очередной раз подняли в небо истребитель МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Кроме того, мониторинговые каналы писали, что активность вражеской тактической авиации на Юге и Востоке увеличилась. Всего МиГ взлетал дважды.
- Около 13:32 стало известно о взрывах в Кропивницком – местные сообщали по крайней мере о трех громких звуках. Также о взрывах сообщали в Кривом Роге. Произошло это после взлета вражеского МиГ-31К и сообщений о ракете в направлении города. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович впоследствии констатировал, что работают защитники неба – то есть ПВО.
- Около 16:01 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с территории Белгородской области по Харьковщине. Впоследствии в области раздались мощные взрывы. Стало известно, что россияне нанесли 4 удара из установки С-300 – под ударом оказался Чугуевский район.