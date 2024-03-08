В Мелитополе взлетел на воздух склад оккупантов, в Токмаке мощные взрывы – какие последствия

8 марта 2024, 09:53
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Иван Федоров

На временно оккупированной территории Запорожской области сообщают о громких взрывах, в частности в Токмаке и Мелитополе.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует 24 Канал.

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По его словам, прошлой ночью произошел взрыв в Токмаке недалеко от района КШЗ, который оккупанты превратили в свою военную базу.

Он также отметил, что вчера раздавались взрывы в Мелитополе.

"Взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе и машина, которая привезла боеприпасы", – добавил Федоров.

Ситуация на оккупированной территории

  • Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области 6 марта подорвали одну из организаторов российских псевдовыборов.
  • Впоследствии эту информацию подтвердили в ГУР МО. В ведомстве рассказали, что Светлана Самойленко стремилась выслужиться перед россиянами накануне псевдовыборов Владимира Путина. Поэтому запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании.

 

Автор: Анастасія Лукашевська