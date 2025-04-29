В России –неспокойная ночь: оккупанты жалуются на громкие взрывы и БПЛА в нескольких областях

Россияне ночью 29 апреля стали жаловаться на атаку БПЛА. В то же время их минобороны заявляло об "успешной" работе "пе-ве-о".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу российского оборонного ведомства и вражеские телеграмм-каналы.

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Взрывы в России

Российское минобороны писало, что в период с половины 9 часов вечера до 11 часов вечера по московскому времени их ПВО якобы уничтожило более полусотни беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

️40 БпЛА – над территорией Курской области,

5 БпЛА – над территорией Орловской области,

️2 БпЛА – над территорией Республики Крым,

3 БпЛА – над акваторией Черного моря,

1 БпЛА – над территорией Белгородской области.

В российских пабликах пишут, что жители Рязани также информируют о работе "пе-ве-о" над городом. Там указывают, что предварительно дроны пытаются атаковать местный нефтезавод.

По словам местных, по меньшей мере 5 громких взрывов было слышно в стороне местного НПЗ около 0:50 ночи. После них в ближайших домах задрожали стекла, а у автомобилей сработала сигнализация. До этого, как говорят очевидцы, был слышен звук пролета беспилотников.

Ночью российские телеграмм-каналы писали о работе "пе-ве-о" и на Курщине.

Напомним, что неспокойной выдалась для россиян ночь и на понедельник, 28 апреля. Страну-агрессора атаковали более 100 БПЛА.