Комбинат, склад горючего и не только: все о пламенной ночи в России

Ночью и утром в разных областях России взрывы и пожары. Оккупанты жалуются на нашествие беспилотников.

Традиционно россияне обвиняют в атаке Украину. Однако пока в ВСУ никак не комментировали "хлопок" в России.

Смотрите также На Сумщине Россия впервые применила бомбу дистанционного минирования: насколько велика угроза

В Туве произошел мощный взрыв на ТЭЦ

Ночью 6 марта в Туве на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв – там вспыхнул пожар. По состоянию на 6 утра по Киевскому времени было известно о 18 пострадавших. Также под завалами ищут трех человек.

Между тем глава Тувы Владислав Ховалиг в своем телеграмме сообщил, что на месте выясняют причины чрезвычайного происшествия. Сооружение оцепили и привлекли спецслужбы.

Также в Туве создают оперативный штаб. Туда войдут руководство МЧС, МВД, росгвардии, регионального Минохраны, МинЖКХ, Минтопэнерго, Службы ГО и ЧС.

Последствия взрыва на Шагонарской ТЭЦ: Фото из местных телеграм-каналов

В Белгороде работала ПВО

Около 8 утра в Белгороде и в Белгородском районе объявили воздушную тревогу. Губернатор Гладков обратился к жителям и призвал их находиться дома и не подходить к окнам.

Чуть позже он заявил, что в Белгородском районе система ПВО якобы сбила БпЛА самолетного типа в районе села Ближнее.

Воздушная тревога в Белгородской области: смотрите видео

Воронеж был под атакой дронов

Губернатор Воронежской области утром заявил, что в регионе якобы обнаружили несколько беспилотников. Он заверил, что их всех сбили.

Интересно, что этим утром взрыв слышали жители поселка городского типа Анна в Воронежской области. Неподалеку там расположена нефтебаза.

Также российский телеграмм-канал BAZA заявил, что наши военные якобы пытались атаковать военный аэродром Балтимор, расположенный в Воронеже. Якобы БпЛА сбили в нескольких километрах от объекта.

Кроме этого, пишут, что еще два БпЛА якобы были нацелены на нефтебазу в регионе. И что обломки одного из них упали на территории предприятия.

Местный губернатор пытался заверить, что якобы в регионе сбили 3 дрона. Однако на видео, которое выложили сами россияне, видно густой дым.

Дым поднимается в Воронежской области: смотрите видео

В Курской области дроны атаковали склады с топливом

В Курской области тоже было неспокойно – россияне несколько раз жаловались на атаку беспилотников.

Во время первой атаки губернатор Курской области Старовойт заявил, что горит склад горюче-смазочных материалов. СМИ уточнили, что беспилотник попал прямо в резервуар с топливом. БпЛА атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат им. А.В. Варичева в Железногорске. Пострадавших не зафиксировано.

Через несколько часов российские СМИ сообщили, что БпЛА якобы снова ударил по Михайловскому горно-обогатительному комбинату им.

Первый удар по Курской области: смотрите видео

Второй удар по Курской области: смотрите видео

Россияне обвиняют в этой атаке Украину. Источники 24 Канала в ГУР тоже заявили, что атака беспилотниками горно-обогатительного комбината в Курске – операция разведки. Однако официально украинская сторона пока не предоставляла комментариев.