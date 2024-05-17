Взрывы в россиян и оккупированном Крыму, отраженная атака "Шахедов": хронология 814 дня войны

Начались 814 сутки полномасштабной войны. Силы обороны сдерживают российское наступление на севере Харьковской области, восточном и южном фронтах. Ситуация на фронте сложная и динамичная. В то же время в очередной раз неспокойная ночь была в оккупированном Крыму и в российских Туапсе и Новороссийске.

О главных событиях дня по состоянию на 17 мая, ситуацию на фронте, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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