Взрывы в россиян и оккупированном Крыму, отраженная атака "Шахедов": хронология 814 дня войны

17 мая 2024, 07:54
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Начались 814 сутки полномасштабной войны. Силы обороны сдерживают российское наступление на севере Харьковской области, восточном и южном фронтах. Ситуация на фронте сложная и динамичная. В то же время в очередной раз неспокойная ночь была в оккупированном Крыму и в российских Туапсе и Новороссийске.

О главных событиях дня по состоянию на 17 мая, ситуацию на фронте, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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07:55, 17 мая

Боевые потери России

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1410 оккупантов и уничтожили 2 самолета и один вертолет.

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла около 489870 воинов.


Потери российской армии 17 мая / Инфографика Генштаба

07:46, 17 мая

Ночью ПВО сбила 20 вражеских дронов

Россияне ночью атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО отражали российскую атаку в 5 областях.

Всего оккупанты запустили 20 ударных БпЛА "Шахед-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска. В результате противовоздушного боя сбиты все 20 вражеских "Шахедов".

07:45, 17 мая

Последствия атаки на Севастополь

В оккупированном Севастополе после ночной атаки дронов местные "власти" заявили о приостановлении работы подстанции и отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего образования и садиках

07:44, 17 мая

Взрывы в Крыму

Во временно оккупированном Крыму ночью гремели взрывы. Оккупанты заявили об атаке беспилотников и работе ПВО. В частности, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы отражении массированной атаки на город.

Развожаев заявил, что якобы уничтожены десятки БПЛА и более 5 безэкипажных катеров.

07:42, 17 мая

Дроны также атаковали НПЗ в Туапсе

Ночь и утро для Краснодарского края тоже было тревожным. В Туапсе прогремели мощные взрывы на нефтеперерабатывающем заводе – там вспыхнул пожар.

Местные власти заявляют, что Туапсинский НПЗ пытались атаковать 2 дрона, однако "пе-ве-о" якобы ликвидировала БпЛА.

Атака на Туапсе: видео

07:38, 17 мая

Новороссийск массированно атаковали дроны

В Новороссийске ночью раздавались мощные взрывы. Местные жаловались на атаку дронов, постоянные выстрелы, а также уже известно о пожаре на нефтебазе возле железнодорожной станции.

Также в сети утверждают, что под ударом оказался порт Новороссийска.

Взрывы в Новороссийске: видео

Автор: Анастасія Лукашевська