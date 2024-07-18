Что мощно пылало в Москве и в Крыму: военная сводка от Свитана
Почти каждую ночь оккупанты в Крыму содрогаются от взрывов и пожаров. На этот раз целью стали портовые мощности России на оккупированной территории.
Эти и другие события для 24 Канала проанализировал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Мощные пожары в России и на ВОТ
Российские оккупационные власти заявили, что в ночь на 18 июля на временно оккупированный полуостров Крым летело несколько десятков украинских беспилотников.
Предположительно, была массовая атака на Севастопольскую бухту, Новороссийский терминал и порт. Часть беспилотников была сбита, а часть прошла и выполнила боевую задачу,
– отметил Свитан.
Кадры из сети свидетельствуют, что взрывы и пожар были достаточно мощными.
За прошедшие сутки пылало и в России. Прямо в центре Москвы вспыхнуло здание центра цифровизации площадью 700 квадратных метров.
"Это военный объект, вероятно, было выполнено задание по его ликвидации. Либо участвовали украинские спецслужбы, либо местные партизаны и силы сопротивления, которых сейчас достаточно и работают они в режиме свободной охоты", – добавил военный аналитик.
Работа легиона "Свобода России"
Бойцы легиона свобода России показали видео, как сожгли технику на аэродроме "Большое Савино". Этот военный объект врага расположен в Пермском крае.
Диверсанты заметили, что целью операции стало то, чтобы враг не смог использовать технику на украинской территории.
Зачем России переговоры
Так называемый министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз заговорил о готовности страны-агрессора к переговорам. России действительно они выгодны, но не для установления мира, объяснил Свитан. Оккупанты истощены после летней кампании и им нужно несколько месяцев для того, чтобы подготовиться к осенне-зимней.
Они пытаются продвинуть идею капитуляции Украины. Условия ее продвигают российские политики: выход Украины из оккупированных Россией областей полностью и не вступление в НАТО. То есть полная капитуляция,
– подчеркнул военный эксперт.
После оккупации этих пяти областей Россия не собирается останавливаться, только накапливать силы, чтобы наступать на другие регионы Украины.
Однако у Украины есть заверенная позиция в резолюции Саммита мира с четкими условиями для переговоров: вывод всех российских войск с территории Украины 1991 года и другие условия.