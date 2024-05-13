"Кто посеет ветер, тот пожнет бурю": как война переходит на российскую территорию

В Белгороде 12 мая произошло разрушение целого подъезда многоэтажки, в результате чего погибли 15 человек. В СНБО заявили, что это похоже на провокацию России, а расследователи считают, что удар по дому нанесен российским боеприпасом.

Военный эксперт Владислав Селезнев сказал 24 Каналу, что в феврале – марте 2022 года жители Белгородской области аплодировали, когда россияне буквально вдребезги разносили наш несокрушимый Харьков. Сейчас же война пришла на улицы населенных пунктов европейской части России.

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"Хлопки" есть и будут

Так же война время от времени напоминает о себе в виде "хлопков", который встречаются на военных объектах, предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса России.

Потому что это о справедливости. Сейчас начинает работать известный тезис: "Кто посеет ветер, тот пожнет бурю". Украинские силы обороны, реализуя стратегию асимметричных действий, пытаются максимально ослабить боевой потенциал путинской армии, именно поэтому "хлопки" есть и будут на территории России,

– подчеркнул военный эксперт.

В частности украинские силы сдерживают продвижение врага на Харьковском направлении в районе Волчанска.

На том участке отсутствует электричество и соответственно связь, поэтому не стоит оттуда ждать оперативной информации. Однако я узнал от своих друзей, которые выходили в рамках эвакуации из того региона, что наша артиллерия работает в режиме 24/7, буквально наваливая достаточно артиллерийского металла на голову врагов,

– подчеркнул он.

Две области под вероятной угрозой

Также во временно оккупированном Крыму 13 мая примерно в 5:30 в районе Евпатории раздавались взрывы, работала система ПВО. Это, по мнению Селезнева, свидетельствует о том, что украинские силы обороны работают систематически для того, чтобы максимально ослабить боевой потенциал российской армии – независимо от того, находится ли она на оккупированных территориях, или на территории России.

"Россияне должны понимать, что наша деятельность направлена не только на ликвидацию личного состава непосредственно на линии боевого соприкосновения, но и и на работу по вражеским тылам. Гораздо лучше разрушить, в частности, склад с артиллерийскими боеприпасами вражеской армии, чем эти снаряды будут лететь в нашу сторону", – отметил военный эксперт.

Кроме того, динамика на поле боя имеет тенденцию к обострению. Вероятно, по словам Селезнева, что в ближайшее время может произойти серьезное оживление ситуации в приграничной Сумской области. Уже сейчас враг запускает туда свои ДРГ, обстреливает из минометов и артиллерии. Такая же угроза существует на территории Черниговской области.

"Враг пытается максимально раздуть ситуацию на всех участках фронт, чтобы наш Генеральный штаб не знал, куда именно направлять ключевые стратегические ресурсы армии, и точно не направлял их туда, где сейчас наиболее трудно ВСУ. В частности в район Часова Яра и на Покровское направление. Трудно прогнозировать, какие действия совершит противник. Как видим, он бросается в ад войны, откуда у него будет только один выход – "ногами вперед", – отметил Владислав Селезнев.

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